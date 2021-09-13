Украина собралась провести масштабные маневры в конце сентября

Киев. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Стратегические командно-штабные военные учения оборонного характера "Объединенные усилия-2021" пройдут с 22 по 30 сентября на всех основных военных полигонах Украины, а также в акватории Черного и Азовского морей, заявил главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный.

"Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021" - учения оборонного характера, направленные на защиту Украины, повышение ее оборонного потенциала и совместимости с вооруженными силами государств-партнеров", - цитирует в пятницу пресс-служба украинского генштаба слова Залужного.