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Интерфакс-АВН

Песков об опасности войны с Украиной: Мы не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - В Кремле с сожалением восприняли слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности полноценной войны России и Украины, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"С сожалением", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли заявление Зеленского.

У Пескова поинтересовались, видят ли в Кремле опасность такой войны.

"Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям", - ответил пресс-секретарь президента.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией.

"Если будет мощная эскалация со стороны России - это самое страшное, что может быть. К сожалению, такая вероятность есть. Считаю, что это будет самой большой ошибкой РФ, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Беларусью", - заявил Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве.

По его словам, 2014 год стал годом, когда "Россия сделала шаг вперед навстречу войне, а благодаря украинцам это год стал шагом назад (от войны)". "Их остановили", - сказал президент.

Зеленский также сказал, что "не помнит больших угроз со стороны РФ в 2014 году на предмет того, что Украина может вступить в НАТО". "Тем не менее - это выбор Украины, личный геополитический выбор каждого украинца", - подчеркнул он.

По мнению Зеленского, среди прочего информационная политика Москвы, неуважение к самостоятельности Украины, нарратив про "русский мир" и тому подобное поломали отношения между украинцами и россиянами.

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