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ТАСС

Новый спортивный парашют от "Технодинамики" прошел госиспытания в Минобороны

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Игорь Насенков
Игорь Насенков.
Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Технодинамика"

Magic представляет из себя девятисекционный переходной парашют типа "крыло", который предназначен для спортивных прыжков

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Новый спортивный парашют Magic производства холдинга "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех") прошел государственные испытания и теперь может быть принят на снабжение Минобороны РФ для использования военными спортсменами-парашютистами. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе холдинга.

"То, что парашютная система прошла госиспытания Минобороны, дополнительно подтверждает, что наши специалисты отлично справились с задачей", - приводят в компании слова своего гендиректора Игоря Насенкова.

По информации "Технодинамики", Magic представляет из себя девятисекционный переходной парашют типа "крыло", который предназначен для спортивных прыжков.

"Его могут использовать как новички, так и профессионалы. Парашютная система мягко раскрывается, проста и безопасна в управлении и устойчива в турбулентной атмосфере", - подчеркнули в пресс-службе.

"Технодинамика" - промышленный холдинг, объединяющий более 100 предприятий - производителей продукции как военного, так и гражданского назначения. Специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов, производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности, как нефтяная, газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. Холдинг входит в состав госкорпорации "Ростех".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Технодинамика
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