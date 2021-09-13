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Naked Science

Американцы представили еще один концепт беспилотного ведомого

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Источник изображения: naked-science.ru

Компания Scaled Composites показала свое видение беспилотного ведомого. В будущем такие аппараты смогут действовать вместе с пилотируемыми истребителями, что существенно расширит возможности последних.

Так называемый беспилотный ведомый — одна из самых потенциально революционных идей в сфере военной авиации. Ранее мы могли видеть такие аппараты от некоторых производителей, включая Boeing. А недавно свой вариант представила Scaled Composites, контролируемая оборонным гигантом Northrop Grumman.

БПЛА Model 437 хотят построить на базе пилотируемого самолета Model 401, известного также как Son of Ares. Scaled Composites Model 401 впервые поднялся в небо 11 октября 2017 года. Он получил один двигатель Pratt & Whitney Canada JT15D-5D и может развивать скорость более 700 километров в час.

Model 401

Источник изображения: thedrive

Как пилотируемый самолет, так и его бесплотный «родственник» имеют V-образное оперение. В обоих случаях воздухозаборник расположен в верхней части. В качестве основы силовой установки для Model 437 выбрали турбовентиляторный двигатель Williams FJ44. Вероятно, БПЛА будет малозаметным.


©Steve Trimble

Напомним, недавно американцы протестировали механизм взаимодействия между летчиком и беспилотным ведомым. В тестах задействовали дрон Avenger.

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Страны
США
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Pratt&Whitney
Проекты
БПЛА
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