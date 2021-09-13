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WarSpot

В Израиле создали компьютеры для автоматов

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Источник изображения: warspot.ru

Любые автоматы смогут стать «умными» и объединяться в сети. Вчера, 9 сентября, пресс-служба израильской компании Elbit Systems представила универсальную систему ARCAS, представляющую собой компьютеризированную систему для стрелкового оружия.

«ARCAS предоставляет воинам возможности, которые ранее были для них недоступны, в том числе: пассивное измерение дальности, автоматическую баллистическую коррекцию, обнаружение источников огня, видеодетектирование движения, возможность точной стрельбы из-за угла и от бедра, интерфейс C2, навигацию, идентификацию целей, отслеживанием количества боеприпасов и многое другое», — сообщили в пресс-службе Elbit Systems.

Промо-ролик системы ARCAS

Технически ARCAS (Assault Rifle Combat Application System) представляет собой компьютер с системой искусственного интеллекта и оптикой, встроенные в рукоятку, которую можно установить на цевьё винтовки. Информация подаётся в виде дополненной реальности через насадку на оптический прицел или специальный нашлемный монокуляр.

Примеры интерфейса компьютерной системы ARCAS

Источник изображения: elbitsystems.com

В компании Elbit Systems указывают, что ARCAS разработан на основе открытой архитектуры и имеет две конфигурации. Он может включать в себя тепловизионный прицел или прицел для слабого освещения, а также взаимодействовать с любым существующим оптическим прицелом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
M16
Компании
Elbit Systems
Проекты
AI
ИТ
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