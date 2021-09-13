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ЦАМТО

Командование ВВС Индонезии подписало контракт на закупку самолетов ВТА C-130J "Супер Геркулес"

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ВТС C-130J
ВТС C-130J королевских ВВС Бахрейна.
Источник изображения: defenseworld.net

ЦАМТО, 10 сентября. Как сообщили изданию Defense News несколько анонимных источников, командование ВВС Индонезия без огласки подписало с корпорацией Lockheed Martin контракт на закупку самолетов ВТА C-130J "Супер Геркулес".

Ранее источники в правительстве и отрасли сообщили Defense News, что Индонезия получит пять самолетов C-130J по контракту, подписанному в формате прямой коммерческой продажи. Соглашение было заключено в конце 2019 года, хотя ни одна из сторон официально не разглашает информацию о заказе. Источники предоставили информацию на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены раскрывать эти сведения.

Неофициальным подтверждением сделки стало посещение начальником штаба (командующим) ВВС Индонезии маршалом авиации Фаджаром Прасетьо (Fadjar Prasetyo) предприятия Lockheed Martin в Мариетте (шт.Джорджия), где он был сфотографирован рядом с находящейся в процессе сборки кабиной C-130, на которую был нанесен индонезийский флаг.

Кроме того, Lockheed Martin уже включила Индонезию в список покупателей C-130J, выпустив в сентябре 2021 года информационный бюллетень по данному типу самолета, в котором сообщается, что страна заказала удлиненную версию C-130J-30.

Ф.Прасетьо также посетил штаб-квартиру Lockheed Martin в Бетесде (шт.Мэриленд), отметив по итогам визита, что поставки C-130J повысят возможности Индонезии в сфере воздушных перевозок. Он добавил, что парк устаревших самолетов C-130 ВВС Индонезии применялся для поддержки действий по оказанию помощи потерпевшим в стихийных бедствиях на протяжении многих лет, а также для противодействия распространению пандемии COVID-19 путем доставки вакцин и медицинского оборудования по всей стране, расположенной на 17 тыс. островах.

Учитывая удаленность многих островов, регулярно происходящие извержения вулканов, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, возможность эффективного выполнения воздушных перевозок жизненно важна для вооруженных сил Индонезии.

В настоящее время на вооружении ВВС имеется около дюжины самолетов C-130B, C-130H и L-100. В это число входят девять переданных из состава ВВС Австралии после ремонта C-130H.

Корпорация Lockheed Martin информацию о продаже C-130J Индонезии до сих пор официально не комментирует.

Как сообщал ЦАМТО, в конце 2018 года представитель Lockheed Martin Ричард Джонстон подтвердил, что американская корпорация взаимодействует с ВВС Индонезии и представила ответ на запрос об информации о возможности закупки самолетов C-130J. В сотрудничестве с ВВС компания Lockheed Martin разработала "дорожную карту" реализации проекта с учетом сроков эксплуатации и состояния имеющихся C-130. Это позволило оценить потребности в ремонте и замене самолетов.

Тогда же представитель Lockheed Martin подтвердил, что для ускорения поставки приобретение C-130J для Индонезии, вероятно, будет реализовано в рамках прямого коммерческого контракта, а не в рамках программы "Иностранные военные продажи".

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Индонезия
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Медицина
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