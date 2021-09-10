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Главные преимущества швейцарских часов Ролекс

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Часы швейцарского производства известны всему миру за счет безупречных качественных характеристик, уникальности дизайна, надежности и долговечности. Наручные часы Rolex оригинал – это эталон безупречного качества и стиля, при этом они представлены большим выбором коллекций на любой вкус и финансовые возможности.


Главные преимущества часов Ролекс

Компания использует новейшие технологии и высококачественные материалы, гарантирует надежность и долговечность. Применение керамики, стали, титана, благородных металлов позволяет изготовить часы высшего качества с надежным часовым механизмом.

К главным преимуществам швейцарских часов Ролекс относят следующее:

  • безупречное качество;
  • долговечность;
  • отличное качество сборки;
  • надежность;
  • уникальность дизайна;
  • огромное разнообразие моделей на любой вкус.

Оригинальные часы Ролекс предлагает магазин Watchmaster, в котором продаются исключительно настоящие швейцарские хронометры. Это всемирно известный бренд, который предлагает изысканные аксессуары с роскошным дизайном.

Такие часы не каждому по карману, их выбирают успешные и влиятельные люди, чтобы подчеркнуть статус и материальное благополучие. Для украшения используются драгоценные камни, бриллиантовые метки, золото и др. Самыми известными коллекциями считаются Milgauss, Submariner, Sea-Dweller и Deepsea, Daytona.

Циферблаты Ролекс – часовое мастерство

Циферблат считается «лицом» наручных часов, он придает индивидуальность и уникальность. Создание этого элемента является настоящим искусством, и специалисты компании внимательно относятся к разработке дизайна и функциональности.

Часовые метки изготавливают из золота, поэтому они сохраняют свою четкость и яркость в течение всего эксплуатационного срока. Циферблаты представлены большим выбором цветов, форм и размеров, украшаются драгоценными камнями, что подчеркивает уникальность.

Стрелки и метки в темное время суток светятся голубым свечением благодаря применению запатентованного люминесцентного материала. Накладные детали на циферблате подчеркивают изысканность оформления и индивидуальную глубину.

Особенности браслетов и застежек Ролекс

Неотъемлемым атрибутом любых наручных часов является браслет или ремешок. Компания Ролекс производит надежные, прочные, долговечные и удобные аксессуары, для изготовления которых использует только высококачественные материалы.

Для браслетов и застежек Ролекс характерна эргономичность, надежность и эксклюзивный запоминающийся дизайн. Изделия с характерным блеском и несомненной красотой дополнят красоту швейцарских часов.

Для длительного пребывания под водой была разработана специальная застежка из нержавеющей стали. Все модели тщательно проверяются и тестируются, о чем свидетельствуют сертификаты и официальная гарантия швейцарской компании.

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