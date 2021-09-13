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Российская газета

В США скрестили бизнес-джет и истребитель

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появились фото самолета-лаборатории компании Bombardier CRJ-700, принадлежащего компании Northrop Grumman. Из всех летающих испытательных стендов этот, пожалуй, привлекает наибольшее внимание, пишет The Drive.

Все дело в носу джета - сейчас CRJ-700 тестирует новый радар AN/APG-83 SABR для истребителя F-16. Поэтому на бизнес-джет установили носовой обтекатель боевого самолета. Как заявляет разработчик устройства, РЛС способна работать в паре с новой системой радиоэлектронной борьбы NGEW. Это их свойство и проверяют на испытаниях.

- Когда система РЭБ и радар в полной мере способны работать вместе, пилоты смогут использовать боевые возможности истребителей без компромиссов, - заявил Джеймс Конрой, вице-президент Northrop Grumman по навигации, целеуказанию и выживаемости.

Испытания были осложнены наведенными извне помехами средней и высокой плотности. Тем не менее радар успешно захватил и условно поразил несколько воздушных и наземных целей, а NGEW обнаружил и классифицировал ряд угроз, сообщили в корпорации.

Правда, опрошенные изданием специалисты заметили, что результаты на испытаниях - одно, а в реальном бою - порой совсем другое.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
Компании
Bombardier
Northrop Grumman
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