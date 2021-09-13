Под Астраханью комплексы "Бук-М3" отразили налет дронов-камикадзе

В Астраханской области военнослужащие ЮВО тренировались в отражении налетов авиации и беспилотных летательных аппаратов условного противника. Особое внимание уделялось борьбе с ударными беспилотниками и барражирующими дронами-камикадзе.

Маневры с боевыми стрельбами прошли на полигоне Капустин Яр. В учениях задействовано 700 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники.

"Расчеты ЗРК "Бук-М3" совместно с ПЗРК "Игла" выполнили нормативы по поиску, обнаружению, классификации и сопровождению воздушных целей, после чего уничтожили беспилотные и пилотируемые летательные аппараты на высотах от 5 до 10 км", - сообщает пресс-служба Южного военного.

"Бук-М3" - это высокомобильный многофункциональный комплекс, предназначенный для поражения самолетов и вертолетов, в том числе зависающих и любых средств воздушного нападения. ЗРК может открывать огонь через 20 секунд после остановки и вести обстрел надводных и наземных радиоконтрастных целей. Отметим, что 7 сентября комплекс "Бук-М3" показал абсолютную точность, поразив летевшие со скоростью 287 метров в секунду ракеты-мишени "Сапсан".

В тренировке также приняли участие расчеты комплексов "Бук-М2", "Тор-М2" и "Оса-АКМ". Пуски ракет проводились со стационарных позиций и в движении.

Николай Грищенко