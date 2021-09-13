Войти
Российская газета

Под Астраханью комплексы "Бук-М3" отразили налет дронов-камикадзе

79
0
0
Источник изображения: Минобороны РФ

В Астраханской области военнослужащие ЮВО тренировались в отражении налетов авиации и беспилотных летательных аппаратов условного противника. Особое внимание уделялось борьбе с ударными беспилотниками и барражирующими дронами-камикадзе.

Маневры с боевыми стрельбами прошли на полигоне Капустин Яр. В учениях задействовано 700 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники.

"Расчеты ЗРК "Бук-М3" совместно с ПЗРК "Игла" выполнили нормативы по поиску, обнаружению, классификации и сопровождению воздушных целей, после чего уничтожили беспилотные и пилотируемые летательные аппараты на высотах от 5 до 10 км", - сообщает пресс-служба Южного военного.

"Бук-М3" - это высокомобильный многофункциональный комплекс, предназначенный для поражения самолетов и вертолетов, в том числе зависающих и любых средств воздушного нападения. ЗРК может открывать огонь через 20 секунд после остановки и вести обстрел надводных и наземных радиоконтрастных целей. Отметим, что 7 сентября комплекс "Бук-М3" показал абсолютную точность, поразив летевшие со скоростью 287 метров в секунду ракеты-мишени "Сапсан".

В тренировке также приняли участие расчеты комплексов "Бук-М2", "Тор-М2" и "Оса-АКМ". Пуски ракет проводились со стационарных позиций и в движении.

Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
Бук-M3
Бук-М2
Игла ЗРК
Оса-АКМ
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
Военные учения
Тор ЗРК
Похожие новости
09.09.2021
«Буря на Кавказе». Как Армения и Азербайджан сражались в Карабахе
10.07.2019
Террористов запрут в Афганистане
22.02.2017
"Ратники" идут
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
21.11.2011
На задворках войсковой ПВО: в чем причина ее развала
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 01:02
  • 11
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 23:06
  • 17
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей
  • 12.09 16:48
  • 1
В США сравнили Су-75 с китайским J-10C
  • 12.09 13:54
  • 269
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.09 11:09
  • 0
Администрации Байдена настало время пересмотреть свой подход к противоракетной обороне
  • 12.09 10:30
  • 0
Бряцают исключительностью: в США рассказали, кто главный в НАТО
  • 12.09 09:00
  • 16629
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 22:22
  • 1
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 11.09 13:56
  • 23
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 11.09 11:14
  • 2
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 11.09 10:33
  • 1
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 10.09 20:42
  • 2269
Как насчёт юмористического раздела?