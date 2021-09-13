Первый гибридный беспилотник ZALA Aero совершил полет на одну тысячу километров

Время полета составило более 12 часов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Первый российский беспилотник с гибридной силовой установкой ZALA 421-16E5G, разработанный российской компанией ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников"), совершил полет на дальность более 1 тыс. км от Ижевска до Йошкар-Олы и обратно. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ZALA Aero.

"За время полета по маршруту Ижевск - Йошкар-Ола - Ижевск, которое составило более 12 часов, гибридный беспилотник ZALA 421-16E5G преодолел расстояние более чем в 1 130 км. Во время полета отрабатывалась методика применения аппарата двумя летными отрядами с новой системой связи и управления, реализованной на загоризонтных пунктах управления, находящихся в разных регионах РФ. Реализация такой системы, где операторы комплекса находятся на удалении до 500 км от места запуска, снижает расходование ресурсов аппарата, минимизирует человеческий фактор и оптимизирует штат эксплуатирующих подразделений", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в ZALA Aero, в рамках полета были протестированы новейшие разработки компании в области навигации и интеллектуальной обработки информации. "В частности, [была применена] новая бортовая система визуальной навигации. Система не зависит от спутниковой навигации и реализована в замкнутом контуре управления, что позволяет воздушному судну проводить полет в полном радиомолчании, а также обеспечивает многоуровневую защиту против средств радиоэлектронной борьбы", - сообщили в пресс-службе.

В ходе полета была также применена бортовая система интеллектуальной обработки AIVI. "Система AIVI в пассивном режиме обеспечивает автоматическое обнаружение и распознавание объектов с нескольких источников, с обзорностью всей нижней полусферы, что позволяет получать актуальную информацию о количестве и местоположении объектов, изменении обстановки прямо во время полета", - добавили в ZALA Aero.