Войти
Известия.ru

Космонавты разместили снаружи МКС контейнеры с землей

79
0
0
Работа в открытом космосе
Работа в открытом космосе.
Источник изображения: РИА Новости/Роскосмос

Российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий установили на модуле «Поиск» Международной космической станции (МКС) три контейнера эксперимента «Биориск-МСН». Это следует из трансляции на сайте «Роскосмоса» в пятницу, 10 сентября.

В контейнерах содержатся семена растений, лишайники, штаммы микроорганизмов на минеральных носителях, а также почва четырех видов с микроорганизмами – серая лесная, пустынная, мерзлотная и чернозем. Контейнеры будут поочередно отправляться на Землю через один, два и четыре года в космосе.

Днем ранее сообщалось, что космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий открыли люк стыковочного отсека «Поиск» на МКС и приступили к выходу в открытый космос.

9 сентября российские космонавты взяли пробы воздуха в модуле «Звезда», где произошло задымление. Пробы взяты в рабочем отсеке. По данным журналистов, вредных примесей в составе воздуха МКС после появления запаха гари не обнаружено.

25 августа космонавт Новицкий рассказал, что космонавты до конца 2022 года выйдут в открытый космос около 10 раз для интеграции и дооснащения российских модулей «Наука» и «Причал».

В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
22.04.2021
Рогозин рассказал о будущем российского сегмента МКС
26.11.2019
Роскосмос: следующий шаг для человечества — это Луна
20.06.2019
НАСА указало на ненадежность "Роскосмоса"
23.01.2018
Свои ребята
07.04.2017
Астронавт Пегги Уитсон останется на МКС еще на три месяца
26.03.2007
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" планирует до конца года представить в Роскосмос доработанный проект нового космического корабля
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 01:02
  • 11
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 23:06
  • 17
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей
  • 12.09 16:48
  • 1
В США сравнили Су-75 с китайским J-10C
  • 12.09 13:54
  • 269
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.09 11:09
  • 0
Администрации Байдена настало время пересмотреть свой подход к противоракетной обороне
  • 12.09 10:30
  • 0
Бряцают исключительностью: в США рассказали, кто главный в НАТО
  • 12.09 09:00
  • 16629
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 22:22
  • 1
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 11.09 13:56
  • 23
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 11.09 11:14
  • 2
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 11.09 10:33
  • 1
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 10.09 20:42
  • 2269
Как насчёт юмористического раздела?