Космонавты разместили снаружи МКС контейнеры с землей

Российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий установили на модуле «Поиск» Международной космической станции (МКС) три контейнера эксперимента «Биориск-МСН». Это следует из трансляции на сайте «Роскосмоса» в пятницу, 10 сентября.

В контейнерах содержатся семена растений, лишайники, штаммы микроорганизмов на минеральных носителях, а также почва четырех видов с микроорганизмами – серая лесная, пустынная, мерзлотная и чернозем. Контейнеры будут поочередно отправляться на Землю через один, два и четыре года в космосе.

Днем ранее сообщалось, что космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий открыли люк стыковочного отсека «Поиск» на МКС и приступили к выходу в открытый космос.

9 сентября российские космонавты взяли пробы воздуха в модуле «Звезда», где произошло задымление. Пробы взяты в рабочем отсеке. По данным журналистов, вредных примесей в составе воздуха МКС после появления запаха гари не обнаружено.

25 августа космонавт Новицкий рассказал, что космонавты до конца 2022 года выйдут в открытый космос около 10 раз для интеграции и дооснащения российских модулей «Наука» и «Причал».

В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.