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ЦАМТО

Средства радиолокации разработки белорусского ОПК прошли обкатку на полигоне Ашулук

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Роса-РБ
Радиолокационный комплекс обнаружения маловысотных целей "Роса-РБ".
Источник изображения: http://www.kbradar.by/

ЦАМТО, 10 сентября. В ходе оперативно-тактического учения ВВС и войск ПВО ВС РБ с боевой стрельбой, проводимого на полигоне Ашулук в Астраханской области, были проведены очередные успешные испытания трех РЛС, разработанных одним из предприятий белорусского ОПК.

Это мобильный трехкоординатный двухдиапазонный радиолокационный комплекс "Восток-3D"; мобильный радиолокационный комплекс обнаружения маловысотных целей с кольцевой фазированной антенной решеткой "Роса-РБ-М"; РЛС обнаружения малоразмерных целей "Родник".

В рамках учения радиолокационные средства работали в составе единого комплекса под контролем центрального пункта управления, обеспечивая гарантированное обнаружение и устойчивое сопровождение целей в широком диапазоне дальностей и высот полета.

Проведенные испытания подтвердили эффективность совместного применения различных РЛС разработки белорусских конструкторов для создания многоуровневой системы обнаружения различных типов воздушных целей, включая пилотируемую и беспилотную авиацию, а также различные типы крылатых ракет.

Следует отметить, что предприятие-разработчик в текущем квартале передало Вооруженным Силам Республики Беларусь очередной радиолокационный комплекс обнаружения маловысотных целей семейства "Роса".

Как отмечают в военном ведомстве, поставленные изделия отличают усовершенствованные характеристики обнаружения воздушных целей по дальности, в том числе на малых высотах, что особенно актуально с учетом особенностей тактики применения боевой авиации в вооруженных конфликтах последних лет.

РЛС "Роса" предназначена для автоматического обнаружения, измерения первичных координат (азимут, дальность), скорости воздушного объекта (ВО), автоматического обнаружения и сопровождения трасс ВО при воздействии активных и пассивных помех и выдачи радиолокационной информации на систему дистанционного управления; автоматического распознавания классов ВО (самолет, вертолет, крылатая ракета, воздушный шар), определения азимута на постановщик активных шумовых помех.

Зона обнаружения РЛС "Роса" по азимуту составляет 0-360 град., по дальности – 0,3-120 км, по высоте – 0-3 км. Одновременно при этом может сопровождаться более 50 воздушных объектов.

Ведение боевой работы изделия возможно как автономно, так и в составе радиолокационной группировки.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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