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ЦАМТО

Правительство Индии одобрило закупку 56 самолетов ВТА C-295MW

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Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 10 сентября. Как сообщило индийское военное ведомство, комитет по безопасности правительства Индии (CCS) одобрил закупку 56 самолетов ВТА C-295MW компании Airbus Defense and Space S.A. для ВВС страны.

Стоимость закупки пока не раскрывается, но, по оценкам, она может составить до 210 млрд. рупий (2,86 млрд. долл.). Самолеты грузоподъемностью 5-10 т предназначены для замены состоящих на вооружении устаревших HS-748 Avro. Самолет имеет заднюю рампу для погрузки/разгрузки и парашютного десантирования. Все 56 самолетов будут оснащены встроенным пакетом средств радиоэлектронного противодействия.

Как планируется, первые 16 самолетов будут поставлены ВВС Индии с предприятия Airbus в Испании в течение 48 месяцев с момента подписания контракта. Еще 40 C-295MW будут изготовлены по лицензии в Индии на мощностях TATA Consortium в течение десяти лет после подписания контракта. Это первый проект, предусматривающий сборку военного самолета в Индии частной компанией.

Как ожидается, программа обеспечит предприятиям индийского частного сектора возможность войти в высокотехнологичную и высококонкурентную авиационную промышленность, увеличит производство авиатехники, позволит снизить зависимость от импорта и нарастить экспорт.

Большое количество деталей и узлов самолетов планируется производить в Индии. Как ожидается, проект позволит напрямую создать 600 высококвалифицированных рабочих мест, а более 3000 специалистов будут заняты в программе косвенно.

До завершения поставок в Индии планируется создать центр обслуживания самолетов C-295MW уровня "D". Ожидается, что этот объект станет региональным центром технического обслуживания и ремонта для различных вариантов C-295.

Кроме того, производитель оригинального оборудования обязан выполнить компенсационные обязательства путем прямой покупки соответствующих продуктов и услуг у индийских партнеров.

Как сообщал ЦАМТО, программа закупки среднего самолета ВТА (MTA), одобренная Советом по оборонным закупкам МО Индии еще в мае 2015 года, рассматривается в индийских оборонных кругах как один из основных проектов в рамках инициативы "Делай в Индии".

Как сообщалось ранее, в перспективе общее количество C-295, приобретенных Индией, может "значительно" возрасти, поскольку другие силовые структуры, включая береговую охрану, военизированные пограничные силы безопасности также рассматривают возможность приобретения этой платформы.

Avro-748 были приняты на вооружение в начале 1960-х гг. и давно должны быть сняты с вооружения. Хотя C-295 закупаются для их замены, самолет также может использоваться для выполнения более сложных задач, которые в настоящее время возложены на имеющиеся Ан-32. Поэтому в перспективе C-295 также, вероятно, заменит и их.

В ноябре 2019 года бывший генеральный директор Airbus Defense & Space Дирк Хок заявил, что общая потребность Индии в C-295 может составить "как минимум 150 ед. или более". На выставке Aero India 2019 года Организация оборонных исследований и разработок МО Индии представила проекты двух модификаций C-295: многоцелевой морской самолет для береговой охраны и вариант самолета ДРЛОиУ для ВВС.

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Страны
Индия
Испания
Продукция
C-295 CASA
Ан-32
МТА
Компании
Airbus
Tata Motors
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