База РФ в Таджикистане получит 30 танков до конца 2021 года

Российскую военную базу в Таджикистане усилят до конца года тридцатью современными танками. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в пятницу, 10 сентября.

«Около 100 единиц бронетанкового вооружения, в том числе 30 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, поступило в соединения и воинские части ЦВО с начала текущего года. <...> До конца года еще 30 современных танков придут на замену боевых машин более ранних модификаций танкового батальона российской военной базы в Таджикистане», — сообщил начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Ханиф Беглов.

У танка Т-72Б3М благодаря использованию современных средств активной и пассивной защиты повышена бронезащищенность экипажа и силовой установки. Он оснащен орудием с увеличенным ресурсом, панорамным прицелом с тепловизором и улучшенной баллистикой. Также на Т-72Б3М установлена помехозащищенная система связи «Акведук».

В среду, 8 сентября, пресс-служба ЦВО сообщила, что дислоцированные в Новосибирской и Самарской областях войска Центрального военного округа (ЦВО) впервые получили восемь бронеавтомобилей «Тайфуненок». Военнослужащие подразделений округа приступили к ее освоению, выполняя нормативы по обслуживанию и вождению в различных условиях.