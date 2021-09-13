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Известия.ru

Истребители ВКС РФ и ВВС Белоруссии заступили на совместное боевое дежурство

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Источник изображения: Фото: Минобороны России

На аэродроме Барановичи в Брестской области Белоруссии в рамках создания учебно-боевого центра совместной подготовки ВКС России и белорусских войск ВВС и ПВО, экипажи российских истребителей Су-30СМ заступили на совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает Минобороны РФ.


В ведомстве отметили, что летный состав готов к выполнению всего спектра задач, включая перехват воздушных целей, принуждение самолетов-нарушителей границы к посадке.

Инженерно-технический состав выполнил всю комплексную подготовку авиационной техники к несению боевого дежурства.

Ранее, в пятницу, в рамках совместной подготовки вооруженных сил России и Белоруссии стартовало совместное стратегическое учение «Запад-2021». В тот же день 15 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота в ходе учения покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения практических задач. Боевым кораблям в составе тактических групп предстоит отработать задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели.

Практические действия войск начались одновременно на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии в период с 10 по 16 сентября 2021 года.

В стратегическом учении «Запад-2021» участвуют около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым президентами обоих государств. Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.

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