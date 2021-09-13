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РИА Новости

Конструктор Владимир Будаев: испытания легкого танка "Спрут" завершат в 2021-2022 годах

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Единственный в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" во время испытаний в акватории Черного моря. Кадр видео
Единственный в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" во время испытаний в акватории Черного моря. Кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ГК "Ростех"

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" завершатся в конце этого – начале следующего года, сейчас они выполнены на 80%, сообщил РИА Новости заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода (в составе КМЗ входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Владимир Будаев.

"Спрут-СДМ1" сейчас находится на этапе государственных испытаний, они вступили в свою завершающую стадию - на данный момент выполнено порядка 80% задач. Соответственно, планируем сроки завершения государственных испытаний на конец этого года или начало 2022 года", - сказал он.

Будаев отметил, что в настоящее время "Спрут-СДМ1" готовится к прохождению испытания в климатической камере, где машину замораживают до температур минус 50 градусов Цельсия.

Специалист также добавил, что после предварительных испытаний "Спрут-СДМ1" был доработан, так как в тактико-техническое задание госзаказчика были внесены "незначительные уточняющие изменения".

​Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы"). "Спрут" вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. "Спрут" развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву – до 9 километров в час. Самоходная пушка также классифицируется как лёгкий танк.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
Компании
ВГТЗ
Высокоточные комплексы
КМЗ
Курганмашзавод
Ростех
Проекты
Гособоронзаказ
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