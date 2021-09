Системы компьютерного моделирования в подготовке СВ бундесвера.

Как уже отмечалось, за последние годы выросла интенсивность применения боевых симуляторов в оперативной и тактической подготовке сухопутных войск Германии (подробнее тут). Причины того, что системы компьютерного моделирования получают всё более широкое распространение, имеют вполне объективную основу.

Прежде всего, использование симуляторов позволяет отрабатывать реалистичные сценарии с одновременным ресурсосбережением. Так, летный тренажер моделирует все действия пилота во время полета без реального привлечения авиационной техники и не зависит от погодных условий. Дополнительно возможно увеличить интенсивность и широту вариантов подготовки. Системы компьютерного (виртуального) моделирования обеспечивают отображение различных условий окружающей местности и обстановки.

При этом, подготовка ведется по нарастающей. Это верно, как в отношении усложнения осваиваемой техники, так и отработки тактики боевых действий. Тем самым виртуальное моделирование предлагает максимально возможные модульность и гибкость, что делает его действенным инструментом профильной подготовки войск от отдельного солдата до штаба соединения.

Летный тренажер

Системы компьютерного моделирования[/b] оперативно-тактического уровня

В сухопутных войсках (СВ) бундесвера применение учебных систем компьютерного моделирования получило целенаправленное развитие с середины 90-х годов прошлого века. В первую очередь они нашли применение в представлении информации о складывающейся обстановке при подготовке органов военного управления и штабов различного уровня.

В настоящее время СВ Германии располагают двумя системами для подготовки командных пунктов. В звене батальон-бригада применяется система моделирования для поддержки рамочных упражнений "ЗИРА" (Simulationssystem zur Unterstützung von Rahmenübungen, SIRA). При подготовке органов военного управления от КП бригады и выше используется "ГУППИС" – система моделирования боя для поддержки КШУ и исследований в области планирования в штабах (Gefechtsübungssimulations-system zur Unterstützung von Plan- bzw. Stabsübungen und Planuntersuchungen in Stäben, GUPPIS).

Командный пункт батальона в поле

Общие характеристики

Обе системы компьютерного моделирования имеют технические точки сопряжения с используемой штабами командно-информационной системой боевого управления СВ (Führungs- und Informationssystem Heer). Через такие точки сопряжения обучаемым предоставляется сгенерированная компьютером и постоянно обновляемая картина оперативно-тактической обстановки. В результате тренируемый штаб не имеет прямого контакта с самими системами моделирования, а действует исключительно, исходя из реально подчиненных сил. Подчиненные штабы, как правило, назначают обслуживающий персонал для систем моделирования (группы рамочного упражнения), а также имитируют выполнение отданных им приказов старшего штаба, выполняющего тренировку.

Как "ЗИРА", так и "ГУППИС" наряду с частями CВ также позволяют отображать силы ВВС, ВМС, части обеспечения (ОСО) и центральной медико-санитарной службы бундесвера. Тем самым, обеспечивается межвидовой подход к оперативной подготовке. Кроме того, для генерации реалистичных сценариев международных учений под руководством Германии, как рамочной нации, возможно отображение многонациональных боевых компонентов. Интеграция информационных систем управления НАТО осуществляется через интерфейсы командно-информационной системы боевого управления СВ, что так же обеспечивает их независимость от систем виртуального моделирования.

Особенности систем и их инфраструктура

При выполнении упражнений на уровне бригады и ниже система компьютерного моделирования "ЗИРА" имеет разрешение вплоть до одиночной боевой машины. Возможно развертывание до 200 рабочих мест операторов. Это позволяет в ходе бригадных КШУ привлечь в качестве второго тренируемого уровня подчиненные штабы батальонов. При этом, все роты соответствующих батальонов, включая силы поддержки (например, вертолеты, артиллерия, саперы), также получают свое отображение в учебном процессе. Считается, что такая детализация особо важна, например, при разыгрывании сценариев аэромобильных операций.

Организация оперативной подготовки штабов CВ бундесвера предусматривает регулярное проведение ими самостоятельных командно-штабных тренировок с компьютерным моделированием. Такие тренировки отрабатываются, как правило, на завершающем этапе подготовки войск, а также имеют целью поддержание общей оперативной готовности органов военного управления.

Для этого система "ЗИРА" размещена на базе ряда учебных центров бундесвера:

офицерское училище СВ, г. Дрезден;

учебный центр, г. Мунстер;

учебный центр пехоты, г. Хаммельбург;

учебный центр специальных операций, г. Пфуллендорф;

центр боевой подготовки СВ, г. Гарделеген.

Их оборудование позволяет практически еженедельно отрабатывать упражнения подразделениям СВ или ОСО. На базе центра боевой подготовки СВ, кроме прочего, возможна подготовка с использованием "ЗИРА" штабов уровня батальон или боевая группа в режиме реального времени.

УЦ СВ с системами компьютерного моделирования "ЗИРА", "ЗиТА", "ГУППИС"

Комплекс оборудования "ГУППИС" размещен в центре боевого моделирования СВ (Gefechtssimulationszentrum des Heeres) в г. Вильдфлекен (Wildflecken). Система используется при проведении КШУ соединений, объединений и объединенных многонациональных штабов НАТО. Она реализует управление подразделениями от уровня отдельного взвода до батальона и обеспечивает индивидуальный подход операторов в отношении тренируемого личного состава.

Дополнительно "ГУППИС" способна к действию в виртуальной среде. Это позволяет центру боевого моделирования СВ через мощные широкополосные соединения поддерживать отрабатываемые учебные сценарии независимо от места дислокации тренируемых органов военного управления. Данная характеристика получила успешную демонстрацию весной 2016 г. в ходе крупных учений ОСО, проходивших на базе училища тыла бундесвера в г. Гарлштедт (Garlstedt).

В центре боевого моделирования СВ проводятся тренировки с использованием как системы "ЗИРА", так и "ГУППИС". Согласно публикациям, в настоящее время только это учебное учреждение как технически, так и персоналом способно организовать связь между существующими системами моделирования и командно-информационной системой боевого управления СВ бундесвера.

Контрольный зал центра боевого моделирования

Системы компьютерного моделирования тактического звена

С целью совершенствования методики тактической подготовка низшего командного состава (уровень взвод-батальон) разработана основанная на моделировании и подходящая для брифинг-залов система тактической подготовки "ЗиТА" (Simulationsgestützte Taktik Ausbildung, SiTA). Другим направлением развития систем компьютерного моделирования является внедрение в боевую подготовку войск виртуальной тактической учебной платформы "ВиТА" (Virtuelle Taktische Ausbildungsplattform, ViTA).

Подготовка младших командиров в брифинг-зале

Тактическая система SiTA

С помощью специальных учебно-методических модулей система компьютерного моделирования "ЗиТА" позволяет проводить оценку обстановки, принимать решение и отдавать приказы. При этом, возможно отслеживание эффекта применения сил в пространстве и во времени.

Рабочее место оператора системы компьютерного моделирования "ЗИТА"

Системой управляют администратор брифинг-зала и инструктор по тактике. Первоначально преподается теория. Затем на её основе моделируется тактическая обстановка, которая в дальнейшем используется в ходе командирской подготовки.

Оборудование "ЗиТА" включает 24 рабочих станции операторов. В зависимости от поставленной задачи, участники курса могут обучаться либо параллельно в единой учебной обстановке, либо противодействовать в двухстороннем упражнении в небольших группах по шесть человек. Таким образом, слушатели курсов непосредственно в аудитории исследуют влияние принятых тактических решений. Преимуществами системы считаются ее гибкость и низкая потребность в обслуживающем персонале.

Доклад инструктора по тактике

Виртуальная учебная платформа ViTA

Дальней развитие систем компьютерного моделирования, предназначенных для тактической подготовки войск, связывается с виртуальной учебной платформой "ВиТА", основанной на использовании современного потенциала индустрии компьютерных игр. В сухопутных войсках бундесвера с 2008г. проводятся исследования, нацеленные на изучение возможностей военного применения реалистичных компьютерных игр при подготовке войск. В результате возник термин "серьезные игры" (Serious Games).

В частности установлено, что дополнение реальной подготовки системами такого типа приводит к более быстрому и эффективному достижению учебных целей. Во-первых, при использовании подобных систем у обучаемых отмечается высокий уровень мотивации. Кроме того, в сравнении с занятиями на местности, программное обеспечение дает обширные возможности мониторинга и оценки действий всех обучаемых, а также последующего повторного их просмотра и разбора.

"Серьезные игры"

Согласно замыслу проекта "ВиТА", новая платформа призвана обеспечить адекватное представление условий реальной боевой обстановки в ходе тактической подготовки войск. Использование "ВиТА" предусматривается на этапе начального обучения военнослужащих, в процессе усовершенствования боевой подготовки подразделений и их командного состава, а также при подготовке к миссиям. Планируется, что система сможет поддерживать боевую подготовку на уровнях: отделение, взвод, рота.

Для подразделений мотопехоты и танковых войск целью такой подготовки является отработка внутреннего взаимодействия до степени единой "закрытой организации". Остальные рода войск смогут овладевать задачами поддержки танков и мотопехоты и общими специфическими для себя задачами в наземных операциях.

Содержание программы начальной подготовки личного состава и подразделений включает основные общевойсковые навыки и приемы действий в обороне и наступлении. В рамках курса усовершенствования система должна поддерживать оценку ситуации в бою и принятие командиром решений. В рамках подготовки перед выполнением миссий могут отрабатываться действия при патрулировании, включая выполнение различных вводных, например: обрыв радиосвязи при запросе непосредственной авиационной поддержки или медицинской помощи.

Высокая реалистичность виртуальной среды

Модульная архитектура системы "ВиТА" Состав системы включает четыре модуля. Модуль "А" является элементом администрирования и мониторинга состояния компонентов системы, обеспечения технической и профессиональной экспертизы, а также предоставления тестового и обеспечивающего окружения. Модуль также генерирует, отображает и редактирует элементы окружающей обстановки, 3D-модели систем вооружения и боевой техники тренируемых подразделений, а также взаимодействующих или противодействующих сил.

Модуль "B" обеспечивает возможность изучения общих задач наземных операций, приемов и методов ведения пехотного боя до уровня роты. То же самое относится к модулям "C" и "D", которые отличаются только возможностями представления окружающей обстановки. Так, модуль "C" нацелен на подготовку взвода, модуль "D" - отделения. Модули "B", "C" и "D" состоят из сети стандартных персональных компьютеров и отличаются только количеством доступных рабочих мест. Каждая рабочая станция оборудуется входным и выходным компонентом с программным обеспечением 3D-моделирования.

Инициатива создания системы "ВиТА" утверждена командованием СВ в 2015 г., как проект среднесрочного планирования со сроком начала реализации в 2018 г. Согласно публикациям, поэтапно планируется закупить и поставить в подразделения и учебные центры СВ около 110 модулей "D" (отделение). Для центральных учебных центров СВ – семь модулей "С" (взвод) и один модуль "В" (рота) для центра боевого моделирования в Вильдфлекен. Практические тренировки на базе "ВиТА" предусматривается начать с 2019 г.

Таким образом, сухопутные войска Германии активно используют в ходе оперативной и боевой подготовки войск различные системы компьютерного моделирования. По оценкам командования бундесвера подобные системы позволяют существенно экономить ресурсы и добиваться значительного роста эффективности боевой подготовки на местности. В перспективе ожидается повышение качества используемых систем виртуального моделирования за счет роста их вычислительной мощности и использования возможностей индустрии компьютерных игр.

По материалам журнала Europäische Sicherheit &Technik