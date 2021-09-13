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РИА Новости

Российские и белорусские истребители заступили на боевое дежурство на аэродроме Барановичи

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Истребители Су-30СМ
Истребители Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

​АЭРОДРОМ БАРАНОВИЧИ (Белоруссия), 10 сен - РИА Новости. Экипажи истребителей ВКС России и ВВС Белоруссии заступили на совместное боевое дежурство в рамках создания центра совместной подготовки летчиков, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

​"В рамках создания учебно-боевого центра совместной подготовки ВКС России и войск ВВС и ПВО Республики Беларусь на аэродроме Барановичи в Брестской области экипажи российских истребителей Су-30СМ заступили на совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства", - сказали в ведомстве.

​Как отметили в министерстве, летный состав готов к выполнению всех задач, включая перехват воздушных целей, принуждение самолетов-нарушителей границы к посадке.

В пятницу 10 сентября начались совместные российско-белорусские учения "Запад-2021" - практические действия войск одновременно разыгрываются на 14 полигонах двух стран. Кроме того, в рамках маневров вышла в море группировка кораблей Балтийского флота.

Для отражения воздушного нападения на территории Западного военного округа в рамках "Запада-2021" на боевое дежурство по ПВО заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия в заданном районе.

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