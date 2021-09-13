Индия закупает израильские барражирующие боеприпасы SkyStriker

Как сообщают индийские СМИ, армия Индии 31 августа 2021 года подписала с находящейся в Бангалоре компанией Alpha Design (входящей в состав индийской частной группы Adani Group) контракт на ускоренное приобретение 120 барражирующих боеприпасов SkyStriker разработки израильской компании Elbit Systems. Стоимость контракта составляет 100 кроров рупий (около 140 млн долл).

Установленный на пусковой катапульте барражирующий боеприпас Elbit Systems SkyStriker раннего образца вооруженных сил Азербайджана, август 2020 года. Номер аппарата заретуширован (с) кадр из видео министерства обороны Азербайджана

Сборка боеприпасов SkyStriker будет производиться в Бангалоре на созданном Elbit Systems и Alpha Design совместном предприятии Alpha-Elsec Defense and Aerospace Systems, при этом поставка индийской армии будет произведена в течении 12 месяцев. Сообщается, что сборка SkyStriker уже налажена в Бангалоре для выполнения "экспортных заказов".

Барражирующий боеприпас SkyStriker продвигается Elbit Systems с 2017 года и к настоящему времени он был приобретен несколькими странами. Первым известным их заказчиком стал Азербайджан, впервые продемонстрировавший полученные данные аппараты в январе 2019 года и затем активно применявший их во Второй Карабахской войне осенью 2020 года. Предположительно, данные боеприпасы закуплены также Армией обороны Израиля.

SkyStriker представляет собой небольшой БЛА с электрическим двигателем с толкающим винтом, запускаемый с легкой катапульты и наводимый на цель оператором по даталинку, дальность действия по возможностям системы управления - до 100 км. Максимальная скорость 185 км/ч, за счет применения электродвигателя аппарат малошумен. Максимальная взлетная масса аппарата SkyStriker (для аппаратов ранних выпусков) приводится в 35 кг, включая интегрированную модульную боевую часть массой 5 или 10 кг, в зависимости от поставленной задачи. Максимальная продолжительность полета составляет от одного до двух часов, в заисимости от веса боевой части. БЛА может поражать цели при подлете по разному профилю и под под различными углами, при этом оператор может отменить задание вплоть до двух секунд до подлета к цели и вернуть БЛА к месту старта. Посадка аппарата в этом случае осуществляется при помощи парашюта.

К настоящему времени SkyStriker известны в двух вариантах, отличающихся формой фюзеляжа, крыла и оперения - первоначальном, и модифицированном, впервые продемонстрированном в 2020 году (последний имеет, в частности, четырехкилевое оперение вместо трехкилевого, и хорошо различимую под носом более массивную электронно-оптическую станцию - возможно, с добавлением тепловизионного канала для ночного применения). Азербайджан использовал в войне 2020 года аппараты обеих вариантов. Следует отметить, что аппараты образца 2020 года выглядят несколько крупнее аппаратов первой модификации.

Барражирующий боеприпас Elbit Systems SkyStriker раннего образца в полете (с) Elbit Systems

Приобретенные Азербайджаном израильские барражирующие боеприпасы Elbit Systems SkyStriker ранней модификации во время показа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана. Тюркан (Баку), 10.01.2019 (с) пресс-служба президента Азербайджана

Более поздний вариант барражирующего боеприпаса Elbit Systems SkyStriker, впервые продемонстрированный в 2020 году (с) Elbit Systems

Неразорвавшиеся барражирующие боеприпасы Elbit Systems SkyStriker вооруженных сил Азербайджана, попавшие в руки армянской стороны в ходе Второй Карабахской войны осенью 2020 года. Первые два снимка - аппараты варианта раннего выпуска, последние два - позднего варианта. Предположительно, причин потерь этих аппаратов стало исчерпание ими относительно небольшой продолжительности полета ввиду ошибок операторов (c) армянские социальные сети и Телеграм-каналы