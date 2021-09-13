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ТАСС

Запущенный космический аппарат Минобороны внесли в каталог космических объектов

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Космодром Плесецк. Архивное фото
Космодром Плесецк. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Речь идет о единой информационной базе данных, содержащей информацию о каждом космическом объекте

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о новом космическом объекте - аппарате Минобороны России, запущенном ракетой-носителем "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк. Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"После выведения на орбиту космического аппарата, запущенного 9 сентября с космодрома Плесецк ракетой-носителем легкого класса "Союз-2.1в", офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС", - сказали в военном ведомстве.

Там пояснили, что главный каталог космических объектов представляет собой единую информационную базу данных, содержащую информацию о каждом космическом объекте. Главный каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км.

В каталоге содержится информация о 1 500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т. п.

Ежесуточно для поддержания главного каталога космических объектов специалистами Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тыс. измерений, отметили в департаменте.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
СККП
Союз-2 РН
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