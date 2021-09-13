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ТАСС

КТРВ разработало радиолокационную станцию для контроля ледовой обстановки в Арктике

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Источник изображения: © Роман Азанов/TACC

Ее будут использовать на маршруте движения кораблей по Северному морскому пути

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Специалисты АО "Северный пресс" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) создали радиолокационную станцию (РЛС) для отслеживания ледовой обстановки в Арктике. Об этом сообщил ТАСС инженер предприятия Вадим Ральников.

"Высокоширотная когерентная станция Parad 6X создана в рамках диверсификации ОПК. Она предназначена для применения на маршруте движения кораблей по Северному морскому пути. Она позволит осуществлять мониторинг ледовой обстановки. РЛС уже прошла предварительные испытания и готова к установке", - отметил Ральников.

По его словам, эта РЛС сможет отслеживать льды, трещины и торосы. "Это очень актуальная задача на севере, где лед чуть ли не круглый год. Особенно актуальна эта задача для освещения ледовой обстановки и недопущения аварийных ситуаций и задержек на маршруте вблизи порта Сабетта (арктический порт на западном берегу Обской губы Карского моря)", - сообщил представитель компании.

Ральников отметил, что основная задача этой станции - арктическое применение, но "в принципе все сделано для того, чтобы можно было применять ее в средней полосе и на юге в том числе". "Термические испытания РЛС все пройдены", - добавил он.

Станция способна работать без обслуживания три с половиной года. Она позволяет передавать данные на другие локаторы. Это может быть любая информация (от изображения до метеосводки). Помимо мониторинга ледовой обстановки, станция способна обнаруживать надводные корабли на дальности до 30 миль.

Впервые РЛС Parad 6X была показана на военно-морском салоне МВМС-2021 в Санкт-Петербурге.

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