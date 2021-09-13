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ТАСС

Экс-командующий миротворческой миссией РФ позитивно оценил ее работу в Нагорном Карабахе

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Рустам Мурадов
Рустам Мурадов.
Источник изображения: Алексей Никольский/пресс-служба

По словам генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, в данный момент жизнь в Карабахе идет полным ходом, постепенно решаются проблемные вопросы

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший командующий миротворческими войсками РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов позитивно оценил работу российских миротворцев в этом регионе. Об этом он заявил ТАСС на встрече с участниками всероссийской патриотической акции "Вахта Героев Отечества" в Махачкале.

"Оцениваю (деятельность миротворческой миссии РФ) только положительно. Оценку нам дает мирное население - сегодня жизнь в Карабахе идет полным ходом. Есть, конечно, вопросы очень сложные, но процесс идет - возвращение людей, решение ряда проблемных вопросов. Поэтому, думаю, будет все нормально", - сказал Мурадов.

Он добавил, что российские миротворцы будут находиться на территории Нагорного Карабаха в течение пяти лет после произошедшего конфликта. "Первые пять лет - по соглашению, подписанному главами трех государств. Впоследствии будет принято решение о дальнейшем продлении [пребывания] российского миротворческого контингента", - добавил собеседник ТАСС.

Герой России Рустам Мурадов завершил свою миссию в качестве командующего миротворческими войсками РФ в Нагорном Карабахе 6 сентября. Командующим миротворческой миссией России в регионе назначен генерал-майор Михаил Кособоков.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года. После полутора месяцев боев в зоне конфликта 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

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