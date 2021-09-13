Войти
ТАСС

Минобороны Эстонии заявило, что "Запад-2021" создает дополнительные риски для безопасности

82
0
0
ВС Эстонии
ВС Эстонии.
Источник изображения: INTS KALNINS/Reuters

В ведомстве обвинили Россию и Белоруссии в недостаточной прозрачности при проведении стратегических учений

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Минобороны Эстонии обвинило Россию и Белоруссии в недостаточной прозрачности при проведении стратегических учений "Запад-2021".

"Мы наблюдаем за учениями в тесной кооперации с нашими союзниками, особенно в свете недавно запущенной [властями Белоруссии] гибридной операции с мигрантами. В этой комбинации "Запад-2021" и недостаточная прозрачность как с российской, так и белорусской сторон создает дополнительные риски для безопасности", - заявили в эстонском оборонном ведомстве в ответ на запрос медиагруппы Funke. Цитаты приводятся в пятницу.

В Европарламенте (ЕП) также раскритиковали российско-белорусские учения. Эксперт фракции Европейской народной партии (ЕНП) по вопросам обороны Михаэль Галер в интервью Funke утверждал, что, по его мнению, "Запад-2021" является частью постоянных военных игр мускулами со стороны Москвы с целью устрашения Украины, населения Белоруссии и партнеров по НАТО на восточном фланге".

Зампредседателя Европарламента Никола Беер заявила, что "эта демонстрация силы остается очень проблематичной с точки зрения политики безопасности". "Для ЕС в целом эти учения вовсе не являются чем-то банальным, они осложняют и без того напряженные отношения с Россией", - считает она.

Ранее первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин сообщил, что в отдельных эпизодах учений, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, будет принимать участие не более 6 400 военнослужащих. При этом Венский документ предписывает обязательное приглашение наблюдателей на учения, в отдельных эпизодах которых участвует от 13 тыс. военнослужащих.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Россия
Украина
Эстония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз
Похожие новости
13.09.2021
Dagens Nyheter (Швеция): большие учения России тревожат соседние страны
17.03.2021
Forum 24 (Чехия): в Прибалтике борются за Прагу
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
18.09.2017
"Запад-2017" нацелен на защиту Востока
15.09.2017
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 01:02
  • 11
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 23:06
  • 17
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей
  • 12.09 16:48
  • 1
В США сравнили Су-75 с китайским J-10C
  • 12.09 13:54
  • 269
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.09 11:09
  • 0
Администрации Байдена настало время пересмотреть свой подход к противоракетной обороне
  • 12.09 10:30
  • 0
Бряцают исключительностью: в США рассказали, кто главный в НАТО
  • 12.09 09:00
  • 16629
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 22:22
  • 1
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 11.09 13:56
  • 23
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 11.09 11:14
  • 2
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 11.09 10:33
  • 1
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 10.09 20:42
  • 2269
Как насчёт юмористического раздела?