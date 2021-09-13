Минобороны Эстонии заявило, что "Запад-2021" создает дополнительные риски для безопасности

В ведомстве обвинили Россию и Белоруссии в недостаточной прозрачности при проведении стратегических учений

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Минобороны Эстонии обвинило Россию и Белоруссии в недостаточной прозрачности при проведении стратегических учений "Запад-2021".

"Мы наблюдаем за учениями в тесной кооперации с нашими союзниками, особенно в свете недавно запущенной [властями Белоруссии] гибридной операции с мигрантами. В этой комбинации "Запад-2021" и недостаточная прозрачность как с российской, так и белорусской сторон создает дополнительные риски для безопасности", - заявили в эстонском оборонном ведомстве в ответ на запрос медиагруппы Funke. Цитаты приводятся в пятницу.

В Европарламенте (ЕП) также раскритиковали российско-белорусские учения. Эксперт фракции Европейской народной партии (ЕНП) по вопросам обороны Михаэль Галер в интервью Funke утверждал, что, по его мнению, "Запад-2021" является частью постоянных военных игр мускулами со стороны Москвы с целью устрашения Украины, населения Белоруссии и партнеров по НАТО на восточном фланге".

Зампредседателя Европарламента Никола Беер заявила, что "эта демонстрация силы остается очень проблематичной с точки зрения политики безопасности". "Для ЕС в целом эти учения вовсе не являются чем-то банальным, они осложняют и без того напряженные отношения с Россией", - считает она.

Ранее первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин сообщил, что в отдельных эпизодах учений, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, будет принимать участие не более 6 400 военнослужащих. При этом Венский документ предписывает обязательное приглашение наблюдателей на учения, в отдельных эпизодах которых участвует от 13 тыс. военнослужащих.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров.