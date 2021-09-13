Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Парад Рабоче-крестьянского Красного ополчения и сил безопасности в Пхеньяне. 09.09.2021

[9 сентября 2021 года в Пхеньяне состоялся парад Рабоче-крестьянского Красного ополчения и сил безопасности в честь 73-й годовщины провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики].

Так как в этом параде не участвовали военные Корейской народной армии, а были только силы ополчения и военнизированных формирований различных министерств, то техники показали мало. Из интересного у ополченцев наконец-то засветился новый противотанковый ракетный комплекс, похожий на "Корнет".

Пхеньян, 9 сентября. /ЦТАК/ - На площади имени Ким Ир Сена торжественно прошел военный парад гражданских и обеспечивающих безопасность вооруженных сил в честь 73-летия основания КНДР.

Прошла своеобразная вступительная церемония сводного военного оркестра.

Парашютисты, скрывая сентябрьское ночное небо флагами Республики, показали мастерство падения.

Группа конвойных самолетов величественно пролетела над площадью, а истребители, изобразившие пластинку веера, придали страсть празднования, запуская блестящие фейерверки.

Вокально-инструментальный ансамбль Госсовета и центральный военный оркестр Минобороны, взявшие на себя музыкальное исполнение на военном параде, вышли на место исполнения.

Парадные колонны гражданских и обеспечивающих безопасность вооруженных сил величавой поступью вступили на площадь под мелодией входа.

В ноль часов 9 сентября Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), уважаемый товарищ Ким Чен Ын вышел на трибуну площади военного парада.

В тот момент бурные возгласы "Ура!", "Ким Чен Ын" и "Самоотверженная защита" потрясли небо и землю, праздничные салюты непрерывно запускались, шли фейерверочные дожди.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, взмахами руки отвечая на горячее ликование участников военного парада и участников торжественных мероприятий, послал теплый привет всему народу страны, отмечающему День основания нашего достойного государства.

Уважаемому товарищу Ким Чен Ыну и кадрам партии, правительства и военных кругов члены Детского союза дарили букеты благоуханных цветов.

Чвэ Рён Хэ, Чо Ён Вон, Ким Дох Хун и Пак Чон Чхон вышли на трибуну.

И кадры партии и правительства, ответственные работники Кабинета Министров, комитетов, министерств и центральных ведомств, трудовые новаторы и заслуженные работники, внесшие особый вклад в укрепление и развитие Республики, заняли места на трибуне.

Также на трибуну вышли ответственные работники силовых ведомств.

На трибуну приглашены тт. Ким Ён Нам, Пак Бон Чжу, Ким Ги Нам, Чвэ Тхэ Бок, Ким Гён Ок и Ким Чон Им, которые долгие годы работали на высокой должности партии и правительства.

Участники торжественных мероприятий заняли места на трибуне для приглашенных.

Торжественно проведена церемония поднятия государственного флага.

Все граждане воздали высокие почести государственному флагу.

С исполнением песни "Славная Родина" произведен 21 артиллерийский салют.

Член Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Ли Иль Хван выступил с речью.

Затем прошла проверка подготовки к военному параду.

Члену Президиума Политбюро ЦК ТПК, секретарю по организационным делам ЦК партии Чо Ён Вону командующий Рабоче-Крестьянским Красным Ополчением Кан Сун Нам отдал рапорт, что парадные отряды выстроились, чтобы принять проверку подготовки к военному параду.

Чо Ён Вон объехал парадные отряды.

Генеральному секретарю ТПК Чо Ён Вон почтительно отдал рапорт о готовности к проведению военного парада гражданских и обеспечивающих безопасность вооруженных сил в честь 73-летия основания КНДР.

Началась парадная демонстрация гражданских и обеспечивающих безопасность вооруженных сил.

Вслед за командирской автомашиной с командующим Рабоче-Крестьянским Красным Ополчением на площадь мощной поступью вошли парадные колонны. Впереди них была колонна дивизии партийцев г. Пхеньян.

Совершители подвигов, борцы самоотверженного претворения в жизнь, которые в прошлом году дали гордую победную канонаду в борьбе за защиту народа, как подобает отряду особого назначения, срочно направленному ЦК партии на участок ликвидации последствий, бодро продвигались вперед.

Мощной поступью проходили по площади колонна Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения г. Пхеньян - гражданских военных сил столицы, колонны Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения провинций Северный и Южный Пхёнъан - неприступных защитников пограничных постов Родины и столицы во главе с ответственным секретарем городского комитета ТПК Ким Ён Хваном, ответственными секретарями провинциальных комитетов ТПК Мун Гён Доком и Ан Гым Чхором.

Вслед за ответственными секретарями провинциальных комитетов партии - Пак Чан Хо и Пак Сон Чхором с нарастающей силой ринулись вперед колоны Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения провинции Северный Хванхэ и провинции Южный Хванхэ, которые являются отрядами бойцов передового поста сельскохозяйственного фронта.

Колоны Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения провинции Чаган и провинции Канвон, которые ведут ответственные секретари провинциальных комитетов партии Кан Бон Хун и Ким Су Гир, были переполнены особой гордостью создателей духа эпохи, которые в авангарде преодолели суровые испытания, сложившиеся перед Родиной и революцией.

Колоны Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения провинции Северный Хамгён, провинции Южный Хамгён и провинции Рянган с громким топотом продвигались вслед за ответственными секретарями провинциальных комитетов партии Ким Чхор Самом, Ли Чон Намом и Ли Тэ Иром.

Уважаемый Генеральный секретарь послал боевой привет солидным колоннам военного парада, продвигающимся, грохотя поступью землю.

Колоны военного парада Министерства железных дорог и Главного управления аэрофлота "Корё" с восторгом прошли перед трибуной.

Когда вступили на площадь колонна Металлургического объединения имени Ким Чака - крупномасштабной металлургической базы северного края страны, колонна Хичхонского машиностроительного завода "Рёнха", открывшего начало индустриальной революции нового века, колонна Хыннамского объединения химических удобрений - "оружейного завода" социалистического сельскохозяйственного фронта, массы послали горячие поздравления боевым отрядам героического рабочего класса.

Парадные колонны Раквонского машиностроительного комбината и Сталелитейного объединения "Чхоллима" уверенной поступью шагали по площади.

Вслед за ними смело продвигались вперед колонна Рёнсонского машиностроительного объединения, колонна Угольного объединения молодежи Сунчхонского бассейна и колонна Пхеньянского текстильного комбината имени Ким Чен Сук.

Пламенный патриотический энтузиазм бойцов передового поста противоэпидемического фронта и бойцов здравоохранения неприступно защитить безопасность Родины и народа от мирового наихудшего бедствия и продемонстрировать на весь мир превосходство социалистического строя бурно кипел в чрезвычайно-противоэпидемической колонне и колонне Министерства здравоохранения.

В состав колонны деятелей культуры и искусства и колонны спортсменов, которые мощной поступью проходили вслед за колонной ГАН, входили и деятели искусства, кинематографисты и спортсмены, которые прославили честь Родины и внесли вклад в открытие периода расцвета социалистической культуры.

Колонна Университета имени Ким Ир Сена, колонна Политехнического университета имени Ким Чака и колонна Красной молодой гвардии маршировали по площади.

Колонна Войск Обеспечения Общественной Безопасности (ВООБ), вошедшая на площадь после колонн гражданских вооруженных сил, твердой поступью проходила перед трибуной.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын послал теплый привет парадным колоннам, демонстрирующим высокий порыв непобедимости надежной политической охраны нашей партии и элитных войсковых частей, отвечающих за одно крыло революционных вооруженных сил, и вдохновил их.

Колонна мобильного отряда особого назначения Войск Обеспечения Общественной Безопасности (ВООБ) с громким конным топотом пробежала.

Колонна службы розыска со служебными собаками прошла площадь.

Мотомеханизированные колонны Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения открыли картину своего гордого шествия, демонстрируя жизненность самозащитной военной линии нашей партии.

Вслед за колонной мотоциклистов стража механизации сельского хозяйства, трудившиеся на социалистических кооперативных полях, энергично проехали, водя тракторы со смертельными орудиями, которые в чрезвычайной ситуации будут обрушивать ураганный огонь на агрессоров и их приспешников.

По площади бодро проходили мотомеханизированные колонны, гордо напоминающие то, что наша страна превращена в неприступную крепость, имеющую не только непобедимую регулярную армию, но и могучие гражданские силы, способные самостоятельно провести любые операцию и бой.

Украшала завершение военного парада колонна пожарных ВООБ.

После военного парада снова запущены праздничные салюты и на площади имени Ким Ир Сена начался вечер учащейся молодежи.

Один за другим запущенные торжественные салюты придавали восторг и романтику весело танцующей учащейся молодежи.

Как только завершились вечер и торжественный салют, небо и землю потрясли бурные возгласы "Ура!" в знак почтения к уважаемому Генеральному секретарю.

Уважаемый Генеральный секретарь долговременными взмахами руки тепло ответил на ликование масс.

Все участники, воздавая величайшую славу, выразили самую горячую благодарность непревзойденному герою товарищу Ким Чен Ыну, который пламенной любовью к Родине и народу, самоотверженностью прославляет на весь мир новую эпоху всестороннего процветания государства, эпоху первородства нашего государства.