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РИА Новости

Космические войска ВКС успешно запустили ракету-носитель "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"В четверг, 9 сентября, в 22.59 мск с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Союз-2.1в" прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в", летные испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2013 году, боевые расчеты Космических войск провели уже в седьмой раз.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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