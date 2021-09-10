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Система ARCAS для автоматов покажет данные о боевой обстановке в дополненной реальности

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Система ARCAS
Система ARCAS.
Источник изображения: Elbit systems

Израильская компания Elbit Systems представила систему для автоматов ARCAS, которая показывает солдатам информацию о боевой обстановке, в том числе об источниках стрельбы и уровнях боеприпасов, в дополненной реальности. Управлять слоями информации можно с помощью джойстика на передней рукоятке автомата.

Разработчики оружия сегодня предлагают различные способы, чтобы повысить осведомленность военных об обстановке и улучшить их боеспособность. Например, компания Hanwha Systems разрабатывает южнокорейским военным индивидуальную систему визуализации поля боя. Она будет соединять оружейные прицелы солдат с их смартфонами, рациями и средствами тактической связи. Это позволит военным получать и делиться данными о боевой обстановке в режиме реального времени.

Elbit Systems с этой же целью разработала систему искусственного интеллекта для автоматов ARCAS. Компания представила ее в четверг на международной выставке вооружений DSEI в Лондоне. ARCAS представляет собой микрокомпьютер, который встраивается в автомат и передает информацию о боевой обстановки на электронно-оптический прицел или на окуляр, установленный на шлем бойца.



Микрокомпьютер получает и обрабатывает данные от прицела, систем командования и управления, других пользователей ARCAS и самого автомата. Солдаты видят информацию о боевой обстановке, в том числе об источниках стрельбы и уровнях боеприпасов, в дополненной реальности и управляют ею с помощью джойстика на передней рукоятке оружия. У системы есть и другие функции, такие как баллистическая поправка, запись видео и распознавание целей.

Руководитель Elbit Systems Ари Чернобров говорит, что ARCAS выглядит как видеоигра. Компания разрабатывала ее не только для спецслужб, но и для обычных пехотинцев. По словам Elbit Systems, сегодня в мире у около 80 процентов солдат пехоты нет современных прицелов на оружии.

Elbit Systems создает и другие системы для военных. Ранее мы писали про ее разработку Iron Vision. Эта система предоставляет экипажам танков полный круговой обзор сквозь корпус.

Василиса Чернявцева

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Страны
Израиль
Южная Корея
Компании
Elbit Systems
Проекты
AI
ИТ
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