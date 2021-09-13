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Независимое военное обозрение

Чего хотели западные силы в Афганистане

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Стремительный выход США из Афганистана множество геополитических вопросов оставил открытыми. Фото Reuters
Стремительный выход США из Афганистана множество геополитических вопросов оставил открытыми. Фото Reuters.

Последствия возвращения талибов к власти

Несмотря на то что руководство движения «Талибан» (запрещено в РФ) обещало держать под контролем ячейки иностранных террористических организаций, его победа с большой вероятностью поспособствует активизации джихадистов и потоку иностранных боевиков в Афганистан.

Падение Кабула вызывает ряд вопросов о будущем джихадистского движения: от планов, которые вынашивают главари международных террористических организаций, таких как «Аль-Каида» и ИГИЛ (запрещены в РФ), до реакции местных игроков, таких как сирийская экстремистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ), которая рассматривает «Талибан» как эталонную организацию.

По данным талибов, в декабре 2018 года движение насчитывало около 2–3 тыс. иностранных боевиков, большая часть которых прибыла из Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Туниса, Йемена, Саудовской Аравии или Ирака. Аналогичным образом в свои ряды в Афганистане привлекало иностранцев местное ответвление «Исламского государства» под названием «ИГИЛ-Хорасан». Трудно определить конкретное число боевиков, но известно, что значительная часть их руководства прибыла из Пакистана, а рядовые боевики – из соседних Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также Иордании, Ирана, Турции, Индонезии, Бангладеш, Индии. В Афганистане продолжают действовать и другие иностранные террористические группировки, в том числе «Аль-Каида», «Катибат Имам аль-Бухари» и «Исламская партия Туркестана» (запрещены в РФ).

Многие элементы джихадистского движения, особенно лица, связанные с сетями «Аль-Каида» и ХТШ, выразили поддержку стремительному захвату власти талибами, рассматривая это как подтверждение того, что их идеологическая стойкость рано или поздно принесет плоды.

Существуют справедливые опасения, что возвращение «Талибана» поспособствует оттоку боевиков и беженцев в Китай, Россию, Иран, Пакистан и Узбекистан. Триумф талибов в Афганистане дал новый толчок глобальному исламскому экстремизму, соседним государствам, включая Россию и Китай, следует быть начеку. Усама бен Ладен вряд ли был единственным джихадистом, стремившимся обрести убежище в Афганистане и использовать страну в качестве базы для совершения терактов.

Теперь террористическая угроза может возрасти по всем направлениям: «Талибан» продолжает поддерживать отношения с «Аль-Каидой», а «ИГИЛ-Хорасан» все еще действует в районах, контролируемых талибами. Два года назад ячейки организации уже подвергались ударам со стороны американских и афганских вооруженных сил, после смены режима она может снова активизироваться и привлечь сторонников, ушедших в Сирию и Ирак.

Судя по предыдущему периоду пребывания талибов у власти, боевики склонны к экспансии радикализма. Когда они захватили Кабул в 1996 году, одним из первых их шагов было признание независимости Чечни (которая тогда была и остается частью РФ). Позже они открыли чеченское посольство в Кабуле и отправили ячейки боевиков воевать на стороне чеченских сепаратистов.

Другой потенциальной целью был соседний Узбекистан. В 1997 году талибы и лидер узбекских сепаратистов совместно объявили о создании «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ, запрещено в РФ), а также о джихаде против тогдашнего президента Узбекистана. Год спустя ИДУ предоставило талибам около 600 боевиков из Узбекистана и других стран Центральной Азии. «Талибан» уполномочил лидера узбекских исламистов командовать всеми добровольцами из Центральной Азии.

Не стоит забывать и про Пакистан, который предоставил убежище руководству «Талибана» после начала военной кампании под эгидой США и сил международной коалиции. Девять лет назад афганские талибы предоставили убежище в контролируемых ими районах пакистанскому ответвлению «Талибана» – зонтичной группировке, известной как «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП), стремящейся к свержению пакистанского правительства. В ответ администрация Барака Обамы замедлила объявленный вывод войск США из Афганистана и добавила ТТП в список экстремистских организаций.

Иран, вероятно, столкнется с угрозой другого характера: около 3 млн хазарейцев из западного Ирака и провинции Бамиан бежали из Афганистана при талибах, гораздо большее число, возможно, сейчас направляются в Иран, поскольку талибы рассматривают это этническое меньшинство, исповедующее шиитское течение ислама, как неверных. Иран был на грани войны с суннитскими радикалами в конце 1998 года после того, как союзные талибам ополчения вторглись в консульство Ирана в Мазари-Шарифе и убили девять дипломатов.

Характер отношений между «Талибаном» и соседними государствами определится в предстоящие месяцы, но первостепенной задачей для руководства боевиков будет возвращение к прежнему строю, которое повлечет за собой подавление прав женщин и введение тотального контроля над системой образования. Талибы, которые в подавляющем большинстве являются пуштунами, также могут начать наступление на другие этнические группы.

За годы своей деятельности «Талибан» заработал ужасающую репутацию в области прав человека. В 2001 году, примерно за шесть месяцев до свержения талибов, Организация Объединенных Наций опубликовала сводку резни в результате внутренних войн, которые начались, когда движение пришло к власти пятью годами ранее. Из 14 самых жестоких массовых убийств, произошедших в тот период, 13 были совершены талибами по приказу главарей движения.

Талибы были движимы «на вид патологическим желанием мести» и «очевидной неспособностью пойти на компромисс», – говорилось в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Действительно, убийства и пытки военнослужащих с вражеской стороны или гражданских лиц, которые не исповедуют те же религиозные убеждения, не только приветствовались, но и поощрялись талибами.

В свете вышеизложенного встает вопрос: как можно было позволить талибам перед лицом вероятных последствий вернуть себе страну через 20 лет после терактов 11 сентября? Многое было написано о провале афганской системы управления и повсеместной коррупции прозападного режима, пришедшего к власти под протекцией Вашингтона. Многое было написано о проблемах обучения представителей афганских сил безопасности, особенно сотрудников местной полиции, уровень неграмотности которых неприемлемо высок. Однако основная проблема заключается в другом – в первоначальной цели, которую администрация Джорджа Буша поставила перед Афганистаном после терактов 11 сентября: остановить «Аль-Каиду», а не победить «Талибан». В итоге главари режима и его боевики смогли бежать в Пакистан, не сдавшись и не признав поражения.

Вместо того чтобы начать кампанию по борьбе с талибами, вести работу с пуштунами, которые уступили давлению «Талибана», силы международной коалиции вели контртеррористическую операцию против «Аль-Каиды», в основном прибегая к массированным обстрелам с воздуха, следствием которых стало большое количество жертв среди мирного населения. В результате многие афганцы стали рассматривать военную кампанию США больше как месть, нежели как политику стабилизации страны, что отчасти привело к укреплению влияния талибов в сельской местности отдаленных от Кабула провинций.


Самуил Положенчик

Самуил Аркадьевич Положенчик – военный эксперт.

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