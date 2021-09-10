Проворный «Меркурий» споткнулся о тщеславие

20 июля 2021 года со Средне-Невского судостроительного завода на Северную верфь доставлена надстройка корвета «Меркурий» проекта 20386. Кадр из видео с канала завода «Северная верфь» на YouTube.

Сможет ли новый корвет выйти в море

Со Средне-Невского судостроительного завода (СНСЗ) на «Северную верфь» на барже доставлена композитная надстройка для нового корвета «Меркурий» проекта 20386. СНСЗ специализируется на строительстве противоминных кораблей. Их стеклопластиковые корпуса формируются методом вакуумной инфузии и обладают не только высокой прочностью, но и легкостью. Такая же технология используется при изготовлении надстроек корветов проектов 20380 и 20385. Вот и для надстройки нового «Меркурия» применили тот же метод. Только не известно, когда этот корабль выйдет в море и выйдет ли вообще.

ОПЫТОВОЕ СУДНО

Летом ряд российских СМИ обежало сообщение о том, что головной корвет проекта 20386 станет первым российским кораблем, полностью построенным по технологии «стелс»: «Меркурий» получит радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. По предварительным оценкам, 100-метровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка». Уточнялось, что это чудо, заложенное 28 октября 2016 года под названием «Дерзкий», передадут флоту в 2022 году.

Однако радостная весть просуществовала недолго. Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил корреспонденту агентства «Интерфакс»: «Меркурий» может стать опытовым судном и не войти в боевой состав ВМФ России.

Как обычно, Алексей Львович говорил витиевато, но смысл все-таки улавливался: «Если в рамках имеющегося нашего понимания на корвете будут применены современные технологии, то, собственно говоря, строительство его может затянуться до момента отработки этих технологий. А если принимать во внимание, что сам корабль может стать опытовым судном, тогда никогда (не войдет в состав ВМФ. – А.И.). Оно будет бороздить морские просторы и отрабатывать новые технологии. Если это реально будет опытовое судно, то оно будет введено в эксплуатацию как опытовое судно».

Кто-то подсказал Алексею Рахманову, что он заявил что-то не то, и в интервью ТАСС глава ОСК отозвался о «Меркурии» вполне благожелательно. Рассуждая о технологиях малой заметности, руководитель ОСК заявил, что предприятия Объединенной судостроительной корпорации обладают всеми необходимыми технологиями и материалами для производства малозаметных корветов. «Более того, такой корабль – корвет «Меркурий» проекта 20386 – в настоящий момент строится», – заметил он. В качестве эталонного стелс-корабля Рахманов назвал американский эсминец Zumwalt. «Но и мы движемся в том же направлении», – подчеркнул глава ОСК.

Дабы закрыть тему малой заметности, отметим, что российские предприятия уже хорошо освоили стелс-технологии. А вот пример с эсминцем Zumwalt крайне неудачен. Да, корабль водоизмещением 15656 т и длиной 190 м имеет эффективную площадь рассеивания, как небольшой рыболовный сейнер. Но, затратив 22,5 млрд долл. на строительство трех кораблей этого типа, ВМС США столкнулись со множеством проблем при их эксплуатации. До сих пор командование американского флота не знает, к какой полезной военно-морской деятельности их пристроить.

БУМЕРАНГ МОДУЛЕЙ

Впервые модель корвета проекта 20386 представили на питерском Международном военно-морском салоне (МВМС) 2015 года. Это явление вызвало смешанные чувства. С одной стороны, на корабле полным водоизмещением 3400 т, длиной 109 м и максимальной скоростью хода 30 узлов должны были внедрить множество новых технологий. Причем стелс-решения казались отнюдь не приоритетными. С другой – компоновка корабля и его вооружение вызывали вопросы. Создавалось впечатление, что проектированием корабля занимались не профессиональные судостроители, а старательные судомоделисты.

Носовая 100-мм артиллерийская установка почему-то оказалась не перед, а за блоком вертикальных пусковых установок зенитного ракетного комплекса «Редут». Это ноу-хау противоречит нормам, принятым не только в отечественном кораблестроении, но и в международной практике.

Инновационная надстройка, напоминающая ограждение выдвижных устройств подводной лодки, рассечена на две части. Между ними – две счетверенные пусковые установки по нынешним временам не очень продвинутого противокорабельного ракетного комплекса «Уран», спрятанные за щитами. На крыше кормовой части надстройки разместили два 30-мм автомата АК-306, которые годятся для отпора пиратам и расстрела плавающих мин.

Стрельбовые модули на крыше надстройки оказались прямо за козырьками дымовых труб. Вот почему нельзя было установить РЛС «Вымпел» для управления огнем АК-630. Справедливости ради заметим, что на более поздней версии проекта малокалиберные стрельбовые модули перенесли с крыши надстройки на специальный балкон.

Но вот мы оказались в кормовой части корабля, там мы видим обширную вертолетную площадку. Ангар для винтокрылой машины под палубой. Чтобы поднять вертолет на поверхность, требуется лифт грузоподъемностью не менее 12 т. Но где его взять, если в России подобные агрегаты не производятся?

Подпалубное пространство в кормовой части корвета, по замыслу его создателей, – ангар для размещения не только вертолета, но и сменного модульного вооружения. Так должно было быть на американских литоральных боевых кораблях (ЛБК) типов Freedom и Independence. Около 20 лет промучившись со сменными «гаджетами», ВМС США фактически отказались от модульной концепции оснащения ЛБК. Сейчас эти корабли потихоньку списывают.

К моменту презентации проекта 20386 в России теоретически имелась только одна модульная система вооружения – экспортный ударный комплекс Club-K с четырьмя ракетами в 40-футовых контейнерах или с четырьмя ракетами «Уран-Э» в 20-футовых.

Поскольку одна из главных задач корветов – обеспечение противолодочной борьбы, то и проект 20386 должен быть нацелен на решение ПЛО. Мы уже знаем, что вертолет Ка-27ПЛ играет на корабле роль «приходящего папы». Да, на нем предусмотрено побортное размещение двух счетверенных пусковых установок комплекса противолодочной/противоторпедной защиты «Пакет-НК». Но какие средства выдают целеуказание этому оружию?

Очевидно, осознавая ущербность гидроакустического снаряжения корвета, его создатели предусмотрели модульный вариант установки буксируемой ГАС «Минотавр». Ее барабан находится в самой кормовой части модульного отсека. Но, как утверждают специалисты, для использования ГАС «Минотавр» корвету не будет хватать поисковой скорости. А все из-за того, что создатели «Меркурия» решили внедрить на корабль необычную энергетическую установку – газотурбинную с частичным электродвижением.

Два газотурбинных агрегата М90ФР мощностью по 27 500 л.с. предназначены для полного 30-узлового хода. А вот два электродвигателя АДР-1600-В мощностью по 2200 л.с. должны обеспечивать экономическую и поисковую скорость. Но суммарной мощности ЭД в 4400 л.с. недостаточно, чтобы тянуть корабль с выпущенной протяженной антенной ГАС.

На бортах стелсовской надстройки установят плоские фазированные решетки многофункционального радиолокационного комплекса (МФ РЛК) «Заслон» – совсем как на американских эсминцах типа Zumwalt и Arleigh Burke. РЛС американских кораблей обнаруживают воздушные цели на дальности 324–370 км, в том числе низколетящие противокорабельные ракеты на дистанции 83 км.

По первоначальному контракту корабль планировалось ввести в строй в этом году, но из-за суммы неотработанных технологий «Меркурий» застрял на «Северной верфи». Кроме прочего, цена строительства корвета достигла почти 30 млрд руб., в то время как лучше вооруженный головной корабль проекта 20385 «Гремящий» обошелся в 22,5 млрд руб. По мнению ряда специалистов, реализация проекта 20386 потребует никак не меньше 40 млрд.

В марте этого года «Северная верфь» осуществила технический спуск на воду «Меркурия», дабы он не занимал дефицитное стапельное место.

ДРАТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КРАЙНОСТИ

В отечественном флоте несколько кораблей носили имя быстроногого древнеримского бога торговли и посланца богов Меркурия. Первым оно было присвоено катеру Балтийского флота. В 1779 году экипаж этого маленького 22-пушечного корабля под командованием лейтенанта Романа Кроуна взял на абордаж шведский 12-пушечный тендер «Снапоп», а затем в проливе Каттегат дерзко атаковал 44-пушечный шведский фрегат «Венус» и тоже захватил его. За эти подвиги императрица Екатерина II удостоила Кроуна ордена Святого Георгия IV класса, произвела в чин капитана 2 ранга, дала пожизненную пенсию и назначила командиром захваченного фрегата.

В честь героического катера свое имя получил и бриг Черноморского флота, спущенный на воду в Севастополе в 1820 году. При водоизмещении 445 т и длине 29,46 м он нес 18 24-фунтовых карронад для ближнего боя и две 3-фунтовые длинноствольные пушки для дальнего. Корабль предназначался для охраны примыкавших к своим берегам вод, но под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского принял активное участие и в боевых действиях Русско-турецкой войны 1829–1830 годов.

26 (14) мая 1829 года бриг «Меркурий» с экипажем из 115 человек принял неравный бой с двумя турецкими линейными кораблями: 110-пушечным «Селимие» и 74-пушечным «Реал-беем». «Мы единодушно решили драться до последней крайности, – писал позже в своем рапорте Казарский, – и если будет сбит рангоут или в трюме вода прибудет до невозможности откачиваться, то, свалившись с каким-нибудь кораблем, тот, кто еще в живых из офицеров, выстрелом из пистолета должен зажечь крюйткамеру». Другими словами, офицеры и весь экипаж решили воевать до последнего и ценой своей жизни погубить один из кораблей неприятеля. «Меркурий» не просто выстоял в бою, но и стал его победителем. Комендоры брига метко целились в рангоут и такелаж турецких кораблей. В результате те потеряли ход.

Понес потери и «Меркурий». Четыре его моряка погибли, а шесть – получили ранения. Казарский был контужен. В борту брига насчитали 22 пробоины. 148 повреждений получил такелаж и 16 – рангоут. Паруса оказались пробиты вражескими ядрами в 133 местах.

Бриг «Меркурий» император Николай I удостоил кормовым Георгиевским флагом. Указом императора предписывалось всегда иметь в составе Черноморского флота бриг, построенный по чертежам «Меркурия». Капитан-лейтенант Александр Казарский и поручик Иван Прокофьев были награждены орденами Святого Георгия IV класса, остальные офицеры получили ордена Святого Владимира IV степени с бантом, нижние чины – знаки отличия военного ордена Святого Георгия.

Указ Николая I не был выполнен. Никто не построил реплику брига «Меркурий». Зато его имя передавалось другим кораблям.

В советское время эта традиция была нарушена. И вот в феврале 2019 года, выступая на ассамблее Санкт-Петербургского морского собрания, тогдашний главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев сообщил: «Имя «Меркурий» получил строящийся новейший малый ракетный корабль проекта 22800, оснащенный высокоточным оружием. Мною уже подписан приказ о наименовании».

Этот приказ пришлось переписывать, ибо события стали развиваться по иному сценарию. Президент Владимир Путин в середине марта того же года прибыл в Крым по случаю пятилетия возвращения полуострова в лоно России. Председатель Севастопольского морского собрания Виктор Кот обратился к главе государства с просьбой принять решение о воссоздании брига «Меркурий». Тот поддержал инициативу и дал соответствующее поручение правительству и Министерству обороны. Верховный главнокомандующий сказал: «Есть предложение: закладываем пять кораблей в этом году. Один из них назвать «Меркурий».

Поэтому к 23 апреля 2019 года, когда президент прибыл на «Северную верфь» на закладку фрегатов «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», приурочили стыковку блоков корвета «Дерзкий», а заодно переименовали его в «Меркурий». Злые языки утверждали, что сначала стыковку хотели выдать за закладку нового корабля, но потом все-таки постеснялись, а точнее, побоялись.

КОГДА ХОЧЕТСЯ, НО НЕ МОЖЕТСЯ

Тот, кто затеял переименование, преследовал и вполне практическую цель. Было уже ясно, что строительство головного корвета проекта 20386 никак не уложится в 30 млрд руб. Но после переименования корабль как бы попал под эгиду президента. А ссылаясь на авторитет главы государства, из бюджета можно тянуть деньги еще и еще. Но эти расчеты оказались тщетными. Ничто не могло вытащить «Меркурий» из трясины проблем.

Как же получилось, что, мягко говоря, сырой проект был утвержден к реализации?

Его главным конструктором является контр-адмирал в отставке Игорь Захаров, сын выдающегося ученого-связиста Григория Захарова. В 1991–2006 годах профессор, доктор технических наук Игорь Захаров возглавлял 1-й ЦНИИ военного кораблестроения – научно-исследовательскую организацию Министерства обороны, ориентированную на решение теоретических и практических проблем, возникающих в процессе проектирования, постройки и эксплуатации кораблей, сопровождение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых организациями и предприятиями, связанными с поставками флоту, научное обеспечение эксплуатации кораблей, их вооружения и военной техники. Игорь Григорьевич стоял во главе института в трудные времена, когда порой казалось, что отечественное кораблестроение вообще рухнет.

После выхода в отставку Захаров пару лет проработал главным научным сотрудником родного института, а потом плавно переехал в ОСК в качестве руководителя проекта научно-технического развития департамента перспективного развития. В 2010 году он стал заместителем генерального конструктора Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) «Алмаз». А 1 февраля 2013 года Игоря Захарова возвели в должность вице-президента Объединенной судостроительной корпорации, где он курировал управление инвестициями и перспективными проектами. При этом бывший начальник 1-го ЦНИИ остался служить и в «Алмазе».

Большую часть жизни посвятив теоретическим исследованиям в сфере кораблестроения, Игорь Григорьевич решил применить их в практической плоскости – для этого сложились благоприятные условия. Научная работа часто несовместима с конструкторской деятельностью, однако Захаров не смог справиться с собственными амбициями.

Игорь Григорьевич сам сочинил тактико-техническое задание на корвет проекта 20386, от имени ЦМКБ «Алмаз» утвердил его у своего преемника на посту начальника 1-го ЦНИИ (с 1 марта 2012 года – НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ «Военно-морская академия»), а затем подписал у тогдашнего главкома ВМФ адмирала Виктора Чиркова, позже ставшего главным советником президента ОСК.

Так был запущен в работу недееспособный проект боевого корабля, который разбился не о скалы, а о тщеславие своего создателя.

Надеемся, «Меркурий» все-таки выйдет в море. В ЦМКБ «Алмаз» достаточно толковых конструкторов, которые смогут переделать проект корвета, с тем чтобы он мог служить отечественному флоту.

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.