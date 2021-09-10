Попытка экспорта цивилизации

Несмотря на годы военного противостояния, в Афганистане до сих пор с уважением вспоминают советских воинов. Фото Reuters.

США ушли из Афганистана – последствия неясны

Стремительный обвал проамериканского режима в Афганистане удивил очень многих и породил массу суждений. Так, близкая сердцу каждого россиянина история про то, что афганцы нас любят, а американцев – нет, довольно популярна в Сети. Попробуем разобраться, насколько она соответствует действительности.

ГОВОРЯТ АФГАНЦЫ

С февраля 1984 года до июня 1986 года я воевал в составе 173-го отдельного отряда специального назначения в провинции Кандагар. Через некоторое время в Афган уехал мой друг Сергей Бреславский, который, став его командиром, выводил отряд из Афганистана в мае 1988 года.

Потом в Афганистан вошли американцы, которые на начальном этапе пытались советоваться с нашими ветеранами той войны и сотрудничали с силовыми структурами. В Кандагаре работал наш пункт связи, где служил товарищ Сергея. Однажды он познакомился с афганцем, который довольно хорошо говорил по-русски. В разговоре выяснилось, что он был полевым командиром, воевал против нас, отметил высокий уровень советского спецназа. Наш товарищ сообщил, что у него есть друзья из отряда, один из них был последним командиром «кандакимаксуз» (батальон спецназа) в Кандагаре. Афганец оживился и сказал, что был бы рад пообщаться с нами. Серега сообщил мне об этом по телефону. В назначенное время нам был организован канал связи. Мы представились, и наш собеседник сказал, что много слышал про нас в свое время, поскольку Серега был комбатом, а я на местах своих засад оставлял записки «Привет от Козлевича!»

Он сразу стал восхищаться нашим спецназом. Мы с Сергеем переглянулись, спросили, в чем причина такой любви? Ведь мы были врагами. Ответ сразил наповал.

Он ответил: Русские – хорошие воины, советский спецназ – лучший! Воевать против хорошего воина – большая честь. Мы знали: если спецназ отбил в засаде караван, пытаться его вернуть бесполезно. Мы бы хотели научиться так воевать!»

Мы заметили, что сейчас в Афганистане весь цвет спецназа мира, никто им не мешает это сделать. На что он ответил: «Те, кто сейчас в Афганистане, не воины. Вы сами сражались с нами, проявляя завидную стойкость в бою, но применяли авиацию только в крайних случаях. Сейчас американцы и их союзники с первой угрозой серьезного сопротивления вызывают авиацию, а та крушит мирные кишлаки, где гибнут женщины и дети».

Также он сказал: «Вы не только воевали в Афганистане, вы еще и строили, лечили, учили. Наши дети ходят в школы, построенные «шурави», мы ездим по дорогам, которые вы построили. Афганцы помнят об этом».

Естественно, возник вопрос: «Если все так было хорошо, зачем он и его товарищи воевали с нами?»

Его ответ снова нас удивил: «Если бы вы не ушли тогда, я бы против вас воевал и сейчас, несмотря ни на что! Это наша страна, чужие нам не нужны. Мы сами хотим строить свою жизнь так, как считаем правильным!»

В конце разговора пригласил в гости и пообещал обеспечить безопасность при посещении памятных мест. Мы спросили, как он может обеспечить нашу безопасность, если в Афганистане американцы и прочие? Ответил, что об этом беспокоиться не надо. «Приезжайте, все будет хорошо! Здесь хозяева мы!»

Стало ясно, что и американцы здесь не задержатся. Дело времени.

Это было более 15 лет назад. Но за прошедшие годы любви афганцев к американцам не прибавилось.

ГОВОРЯТ АМЕРИКАНЦЫ

Возникает вопрос неужели американцы настолько плохо воевали, а мы хорошо? Неужели они бомбили направо и налево мирных? Черно-белая картина, а в жизни масса оттенков. Чтобы их уловить, давайте послушаем сержанта американской армии, бывшего москвича по имени Дмитрий, воевавшего в Афганистане в 2017 году. «В отличие от советских войск мы не поджигаем кишлаки, откуда обстреляли наших военных. Но афганцы этого почему-то не ценят», – сетует он. Дмитрий предполагает, что, возможно, срабатывает временной эффект: прошлое всегда привлекательно. «Может быть, лет через 20 с теплотой будут вспоминать и об американцах», – надеется он. «У нас строгая инструкция вести себя вежливо с мирным населением, уважать обычаи афганцев. На задания, чтобы избежать недоразумений, мы выезжаем только с переводчиком. Стрелять мы можем лишь в том случае, если твердо уверены, что нашей жизни угрожает реальная опасность», – объясняет Дмитрий. И добавляет, что делается это не из гуманизма; командиры понимают, что лишние жертвы лишь озлобят население. Но талибы обстреливают нас из кишлаков, а когда мы открываем ответный огонь, то гибнут не только боевики, но и женщины, дети, – говорит Дмитрий. – С каждым днем нас ненавидят все больше и больше».

Ужаснее всего, что натовские войска продолжали «случайные» бомбардировки мирного населения Афганистана. Известно, что за период с августа 2018 года по февраль этого года в результате ошибочных ударов американских ВВС (а их было более 20!) погибло около 170 мирных афганцев и более 80 ранены, уничтожены жилые дома, получили повреждения объекты социальной инфраструктуры.

КАК ВОЕВАЛИ

Что касается умения янки воевать, можно согласиться с мнением афганцев. В силу характера материалов, которые я готовлю уже четверть века, с интересом читаю и анализирую описание спецопераций, которые проводят зарубежные коллеги. Поэтому в первой половине американского вторжения было заметно, что американцы пытаются проводить операции, подобные тем, что осуществляли мы. Однако, игнорируя наш опыт, они предпочитали ходить по граблям.

Кто-то скажет: с кем не бывает – на войне как на войне. А вот что писал 27 октября 2010 года военный эксперт «Аргументов Недели» Ярослав Вяткин про битву за Кандагар: «Американские штабы, ответственные за подготовку и проведение операции, достойны «двойки». Там даже ее название – «Сотрудничество для Кандагара» – перевели на язык дари, хотя население провинции говорит на пушту. Американцы недооценили численность, подготовку и моральное состояние противника. Видимо, думали, что «войны выигрывает авиация» и что талибы просто разбегутся.

Сначала в наступлении участвовали 4800 солдат 101-й воздушно-штурмовой дивизии, а также части Афганской национальной армии (АНА). К операции привлекли местную полицию, наемников из частных компаний и даже банды местных наркобаронов и вождей. Их главари быстро стали «полковниками» и «майорами» АНА. Заросшие бандитские рожи здорово смотрелись на фоне новенького американского камуфляжа. Но бойцы афганской армии, не стесняясь, стали продавать оружие и припасы талибам (запрещены в РФ). После этого норовили разбежаться по домам.

Быстро выяснилось, что талибов в районе более 20 тыс., а местность усеяна минно-взрывными заграждениями. Американцев ждали многочисленные подвижные засады, огневые точки с грамотно перекрывающими друг друга секторами обстрела, минометные и ракетные удары. Талибы имели агентуру в стане противника – штабах АНА.

Американская группировка попала в «котел». Ее снабжали по воздуху, сбрасывая грузы с парашютом, – вертолеты прорваться могли далеко не всегда. Талибы не стали пытаться добивать противника».

Как вы понимаете, тогда войне исполнялось девять лет. Похоже, глас афганского народа не ошибается и по поводу боевых качеств американцев.

Что касается цифр. Об интенсивности боевых действий нашей 40-й армии, об ожесточенности сопротивления моджахедов, которых поддерживали и финансировали не только американцы, говорят потери около14 тыс. человек. Ведь объем американской поддержки моджахедов только с 1980 по 1984 год, по данным New York Times, составил 625 млн долл.

Американцы вместе с союзниками в Афганистане потеряли вдвое меньше.

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДИЕ СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИИ?

Давайте посмотрим на вопросы, на которых останавливают внимание афганцы. Например, на построенные СССР для местного населения объекты инфраструктуры. Сегодня их еще можно увидеть, хотя большая часть этого наследия разрушена талибами. Однако наши девятиэтажки в «первом микрорайоне» Кабула уцелели. Когда-то их целыми кварталами строили здесь советские специалисты: квартиры бесплатно получала афганская интеллигенция – учителя, врачи, журналисты. Здания пережили и крах «промосковского режима» президента Наджибуллы, и бои между фракциями моджахедов в 1993–1994 годах, и даже власть талибов. Они уничтожили три четверти объектов, построенных Советским Союзом для афганцев.

Экономика. В сельском хозяйстве стране нужны были разумные решения. Так, «в Джелалабаде в 1979–1989 годах ввиду мягкого климата этого региона с помощью агрономов из СССР стали выращиваться оливки, мандарины, виноград, поставлявшиеся даже в Европу. Теперь производства еле-еле хватает для нужд Афганистана, да и то не везде – на месте теплиц находятся минные поля».

Транспортная логистика. «Тоннель сквозь горный перевал Саланг, который делали московские метростроевцы, разрушили во время боев между талибами и Северным альянсом. Позже отремонтировали, однако его по-прежнему именуют «тоннелем шурави».

Тысячи километров автодорог, мосты, заводы, восемь предприятий нефтедобывающей промышленности, газопроводы, учебные заведения – все это начиная с 1960-х СССР построил в Афганистане. Всего 142 экономических и инфраструктурных объекта. Строительство многих из них было завершено еще до ввода советских войск в декабре 1979-го. Советский Союз вкладывал огромные средства в экономику этой восточной страны.

В 2006-м Россия, правопреемница СССР, реструктурировала долг Афганистана в 11 млрд долл.

ПОЧЕМ ДЕМОКРАТИЯ В АФГАНИСТАНЕ?

Нельзя сказать, что американцы ничего полезного не сделали в Афганистане.

С 2001 года в восстановление оккупированной горной страны американцы вложили более 137 млрд долл. (не считая 740 млрд, потраченных непосредственно на боевые действия). Такую астрономическую цифру в феврале привел в своем докладе Конгрессу специальный генеральный инспектор США по реконструкции Афганистана Джон Сопко, уточнив, что эта сумма в сегодняшних ценах сильно превышает послевоенный план Маршалла для Европы.

За 20 лет оккупации Афганистана США потратили около 2 трлн долл. Столь существенные денежные вливания хоть как-то помогли рядовым афганцам? Безусловно.

По некоторым показателям, средняя продолжительность жизни увеличилась с 56 до 64 лет. Доля населения, имеющего доступ к чистой воде, возросла с 16% до 89%. Резко сократилась детская смертность (она сокращалась ежегодно в среднем на 2,7–3%, впрочем, как и во времена советского военного присутствия). Дети в массовом порядке пошли в школы, в том числе девочки и женщины, чего при талибах не было. Грамотность выросла с 8 до 43%. Это очень серьезное достижение в стране с феодальными порядками.

ЭКОНОМИКА ИЛИ ПОДАЧКИ?

В Кандагаре безуспешно пытались запустить масштабный проект электрификации. Сначала хотели возродить умершую ГЭС, построенную еще в 1950-х американцами (турбины в 1970-х поставил СССР). Не получилось. Да что там ГЭС! Афганцы не смогли, да и не захотели содержать даже теплицы, построенные американцами. Все пришло в негодность. Хотя многое удалось построить. Например, несколько приличных шоссейных дорог.

При этом сразу стоит сказать, что деньги, выделяемые американцами на школы, больницы и дороги, в значительной мере разворовывались. Как говорят в Кабуле: «Американцы научили афганцев воровству и коррупции, а советские учили созиданию». Можно было бы подумать, что это говорят афганцы, сотрудничавшие с режимом Наджибуллы. Но нет, «55-летний Ашраф, в 1980-е воевавший против СССР на стороне полевого командира Ахмад Шаха Масуда, а сейчас работающий народным адвокатом, сокрушается: «Зачем я сражался против русских? Зря! Они строили тут дороги, мосты, больницы, школы! Я дурак. Теперь моя страна принадлежит американцам, которые просто грабят ее». И это удивляет больше всего – спустя 30 лет после ухода советских войск из Афганистана в Кабуле цветет ностальгия по временам «шурави».

Однако есть и достижения. По словам Сопко, проект по борьбе с наркотиками, на который США потратили 9 млрд долл., «можно считать успешным лишь в том случае, если цель заключалась в достижении исторического рекорда по выращиванию конопли и опиума». Сейчас на Афганистан приходится более 80% мировых объемов опиума, производство которого при талибах упало до минимальных показателей.

Куда же делись 2 трлн долл., которые бюджет США выделил для восстановления и развития экономики Афганистана?

Генеральный инспектор США по реконструкции Афганистана Джон Сопко выяснил, что в нарушениях финансовой дисциплины, а точнее в коррупции и откатах, оказались замешаны и государственный департамент, и Пентагон, и Агентство США по международному развитию. Последнее вашингтонское ведомство, по имеющимся данным, особенно преуспело на ниве «распилов»: по его линии коррупционерами прикарманивается до 50% выделенных средств. Есть сведения, что в случае с программой улучшения положения женщин в афганских провинциях Бадахшан и Хост доля присвоенных бюрократами средств доходила до 90–95%.

Сергей Козлов

Сергей Владиславович Козлов – военный историк.