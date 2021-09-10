«Цефалоподы» и «Суррогаты» подводной войны

Современные беспилотные дроны выходят на активную океанскую охоту

Робототехника и беспилотные аппараты стали мощным оружием, их применение оказывает существенное влияние на ход боевых действий, требует новых подходов в подготовке специалистов для работы на этой технике. Об этом сказал министр обороны РФ во время рабочей поездки по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, расположенным в Новосибирске и Красноярске. На встрече с коллективом «Красмаша» в августе этого года министр обороны Сергей Шойгу представил ситуацию следующим образом: «Появились ударные беспилотники. Их много разных. Появились беспилотники, которые работают не на расстоянии в 200–300 км, а на тысячи километров. Они оснащены оружием, действующим на дистанции 500 км, есть и больше».

Пять лет назад глава военного ведомства основал центр робототехники, его работа за прошедший период принесла первые плоды. «За это время беспилотники превратились в серьезную силу, очень большую угрозу для противника. Появились боевые роботы, которые 10 лет назад можно было увидеть только в кино, и то в фантастическом. А сегодня это уже реальность», – сказал Шойгу.

Для эксплуатации новой техники, ее обслуживания и ремонта «нужны другие знания, новые специалисты», – сказал министр. Подготовка кадров ведется более чем по 300 новым учебным программам, а в ранее принятые внесены изменения и дополнения. «Это касается абсолютно всех профессий, которые есть в Вооруженных силах», – подчеркнул министр.

Принимать опережающие решения помогает тщательный анализ мировых тенденций в той или иной сфере. «Мы очень внимательно смотрим за мировыми тенденциями развития не просто науки и образования. Мы смотрим за развитием технологий, за тем, что сегодня применяется и делается в армиях других стран. И, конечно, с учетом масштабного и очень скоростного развития цифровизации, программ, связанных с появлением искусственного интеллекта, мы вносим коррективы в наши учебные программы, готовим новых специалистов», – сказал Шойгу.

Тема боевых роботов в последнее время поднимается министром обороны регулярно. Ранее летом Шойгу заявил, что в этой области Россия перешла от экспериментов к серийному выпуску. «Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», – пояснил он.

Весной Шойгу посетил специализированный центр ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации» (УПТК) в подмосковном Нахабине. Тогда глава военного ведомства сказал: «Роботы, безусловно, сегодня уже востребованы в войсках». По его словам, готовится расширение существующей линейки: «Идут новые работы, новые НИРы, что-то находится в стадии испытаний. У нас довольно большая, серьезная работа впереди». Среди прочих разработок он выделил «все, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, надводных и подводных роботов».

МОРСКАЯ ТЕМА

Сегодня эта работа идет по многим направлениям, в том числе в интересах ВМФ России. Отечественными специалистами разработан обширный ряд морских робототехнических комплексов с подводными аппаратами массой от нескольких килограммов до 50 тонн. Некоторые из них прошли испытания и приняты на вооружение.

Согласно официальной справке головной организации отечественных кораблестроителей, она вела 17 программ разработки автономных подводных аппаратов. Эта цифра приводилась президентом ПАО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексеем Рахмановым в интервью «Российской газете» от 1 ноября 2018 года. За последние два-три года отмечается бурный рост активности в данной области, поэтому сегодня подобных проектов гораздо больше. Тем более что данным направлением в России занимается не только ОСК.

Так, например, предприятия из состава государственной корпорации «Ростех» разработали «Нерпу» (масса 30 кг, автономность 4 часа) для решения задач патрулирования и охраны. Демонстрация опытного образца прошла на МВТФ «Армия-2018». «Нерпа» вооружена подводным ружьем «АПС», может использоваться для огневого поражения вражеских боевых пловцов и средств их доставки.

Интересно, что цифра 17 приводится не только руководителем ОСК, но и в отчете исследовательской группы НАТО, выпущенном в феврале этого года. Однако это простое совпадение, поскольку зарубежные специалисты опираются на собственные подсчеты (кстати сказать, тоже неполные).

Группа профильных специалистов из «Центра обороны и безопасности» (Таллинн) подсчитала: российские предприятия проводили или проводят работу по 21 программе создания робототехнических комплексов в интересах сухопутных войск, 42 – военно-воздушных сил и 17 – военно-морского флота. Собранную по теме информацию свели и систематизировали в отчете «Рост военных роботов России: теория, практика и последствия».

«Проведенные за последние несколько лет военные маневры и выставки показывают устойчивую тенденцию к росту привлекаемых робототехнических комплексов воздушного, наземного и морского применения», – утверждается в документе.

Часть отечественных беспилотных проектов западные исследователи расценивают как «провальные», на другие навешивают ярлыки типа «нереалистичные амбиции» и «потемкинские деревни».

Вместе с тем они констатируют: «При этом, однако, нельзя игнорировать сам факт, что военно-политическое руководство России, армейские стратегии и практики показывают растущий интерес к теме применения робототехнических комплексов различной степени автономности, подобранной сообразно с выполняемыми ими задачами. По сравнению с состоянием десятилетней давности Вооруженные силы России демонстрируют значительный прогресс с адаптацией к новым технологиям и расширением их практического применения с учетом перспектив дальнейшего развития».

ОТДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Отдельная страница в 47-страничном отчете Центра обороны и безопасности отведена морским роботам. «ВМФ России заинтересован в парке подводных аппаратов для обеспечения постоянного мониторинга береговой зоны ради уверенности, что там не действуют иностранные надводные, особенно подводные корабли, которые могут попытаться проникнуть сквозь оборонительные линии. В то же время Россия может вооружить свои аппараты и использовать их для атаки портов и критических объектов подводной инфраструктуры (кабели, трубопроводы, объекты нефтегазовой индустрии и т.п.), решая задачи по снижению военных и экономических возможностей противника вести войну. Также вероятно, что некоторые аппараты уже используются для сбора разведывательной информации, накопления и систематизации данных по судоходству в зонах потенциальных конфликтов, как, например, на Балтике и в Черном море».

Подобные действия у берегов Сирии проводила система «Галтель». Она наделена искусственным интеллектом, позволяющим самостоятельно проводить оценку ситуаций и принимать решения без вмешательства человека. Согласно западным данным, «Галтель» задействовалась при проведении работ в восточной части Средиземного моря для составления карт морского дна и мониторинга, а также использовалась для поиска неразорвавшихся боеприпасов.

Центром, отвечающим за развитие и практическое применение российских автономных подводных аппаратов, выступает Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ). Сделав данное утверждение, специалисты таллиннской группы конкретизируют его: «ГУГИ представляет организацию в структуре Министерства обороны РФ, занимающуюся сбором разведывательной информации и проведением специальных операций. В его распоряжении – подлодки, автономные подводные аппараты и надводные суда, как, например, «Янтарь». Хотя характер проводимых операций засекречен, думается, что среди основных задач перед ГУГИ есть прокладка и прослушивание подводных коммуникационных кабелей, формирование подвижных гидроакустических систем, поиск и подъем обломков с морского дна».

В распоряжении ГУГИ имеется океанографическое исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 водоизмещением 5230 т, предназначенное для исследования толщи Мирового океана и его дна. Несет глубоководные аппараты, включая необитаемые. Может использоваться в спасательных целях. Установленное на нем оборудование позволяет вести поиск затонувших объектов на морском и океанском дне. Вскоре после введения в эксплуатацию шесть лет назад судно отправилось в Средиземное море. У берегов Сирии «Янтарь» повел операции с применением подводных роботов по обнаружению самолетов, потерянных в летных происшествиях, осмотру и извлечению обломков.

Для ВМФ России построен и проходит испытания второй корпус проекта 22010 – «Алмаз», ведется строительство третьего. При закладке очередного корабля в феврале сего года ему было присвоено имя Героя России вице-адмирала Буриличева. Алексей Витальевич возглавлял ГУГИ с октября 2005 по 25 ноября 2020 года, пока его жизнь не оборвал вирус COVID-19. «Я считаю, что наши достижения в глубоководной технике не должны быть сокрыты под тенью секретности, а наши аппараты должны активно использоваться, если сказать по-старому, в народном хозяйстве. Иначе это нерациональная трата ресурсов», – говорил он.

Автономный глубоководный аппарат «Витязь-Д» доказал способность дронов работать на запредельных глубинах. Фото с сайта www.fpi.gov.ru

«ПОСЕЙДОН»

Среди перспективных отечественных разработок особое внимание иностранных специалистов вызывает «Посейдон». В ноябре 2015 года диаграмма с грифом «Секретно» и заголовком «Океанская многоцелевая система Статус 6» попала в кадр Первого канала. На Западе это расценили как преднамеренную утечку. Спустя год иностранные СМИ со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе сообщили о ведущихся в России испытаниях комплекса. Затем на лентах информационных агентств появилась информация о намерении Минобороны РФ закупить 32 аппарата для двух субмарин Северного и Тихоокеанского флотов. В феврале 2019 года президент России анонсировал скорое завершение испытаний «Посейдона». Вскоре Минобороны разместило видеоряд испытаний системы с опытовой подводной лодки «Саров».

Специалисты НАТО характеризуют «Посейдон» как «автономный подводный аппарат с атомной энергетической установкой, способный применять как обычные, так и ядерные боеголовки с мощностью заряда между 2 и 100 мегатоннами». В качестве носителей называются АПЛ проекта 09852 «Белгород» и проекта 09851 «Хабаровск». Приводятся следующие характеристики: масса 50 т, глубина погружения 1 км, скорость 78–107 узлов, «практически неограниченная» дальность и автономность.

Ничего подобного за рубежом нет даже в проекте, как и средств защиты от подобного оружия, что свидетельствует о передовом характере российской разработки. Тем самым «Посейдон» дает конкретный пример превосходства нашей страны в области морских вооружений и выдающегося достижения ее оборонно-промышленного комплекса.

Западные специалисты вынуждены признать: если раньше Россия зачастую догоняла Запад по высоким технологиям, сегодня по отдельным направлениям она вышла на передовые позиции в мире.

Центр обороны и безопасности на данную тему пишет следующее: «Развитие российских автономных подводных аппаратов находится в тени того, что сейчас называют «Посейдоном» – это дальний скоростной подводный аппарат с атомной силовой установкой и термоядерным зарядом. Система разработана так, чтобы двигаться автономно тысячи миль и подорвать свой заряд мощностью 2 мегатонны вблизи крупного порта противника. Словом, речь идет о подводном аналоге межконтинентальной баллистической ракеты. Пока неясно, когда система заступит на боевое дежурство, но ее основной носитель – подлодка проекта 09852 – «Белгород» спущена на воду в апреле (2019 года. – В.К.) и планируется к передаче флоту в течение 2021 года. Вторая субмарина, проекта 09851 «Хабаровск», находится в строительстве. «Белгород» также способен запускать аппараты «Клавесин-2Р-ПМ», официально предназначенные для океанографических исследований и картографирования и, возможно, тайных операций тоже». Среди возможных носителей «Клавесинов» также упоминается АПЛ «Подмосковье» проекта 09787.

ПРОЕКТЫ «РУБИНА»

Необитаемые аппараты «Клавесин», равно как и АПЛ «Белгород», «Хабаровск» и «Подмосковье», а также все наши стратегические атомные подводные крейсеры разработаны ЦКБ МТ «Рубин». Первоначальный «Клавесин-1Р» (масса – 2500 кг, глубина погружения – 6000 м, автономность – 120 часов) предназначался для поисковых операций и исследований. Согласно иностранным источникам, он использовался для осмотра Хребта Ломоносова в Северном Ледовитом океане, поиска разбившихся самолетов и пр. На его основе создан улучшенный вариант «Клавесин-2Р-ПМ» (3700 кг), работы по которому развернулись в 2013 году. Приемные испытания велись на Черном море. По словам гендиректора «Рубина» Игоря Вильнита, будет создано семейство «Клавесинов» различного назначения.

Еще более крупный «Витязь» (масса 5600 кг, глубина погружения – 12 км, автономность – 18 часов) создан предприятием с привлечением средств Фонда перспективных исследований (ФПИ). Проект начат в 2017 году с разработки прототипа полностью автономного подводного аппарата, который три года спустя совершил погружение на дно Марианской впадины. Готовятся следующие погружения в других точках Мирового океана.

Информация, технологии и образцы техники, ставшие доступными в результате выполнения проекта, станут достоянием двух заказчиков: Российской Академии наук и Министерства обороны, которые примут решение по дальнейшим шагам и адаптации к собственным потребностям.

Следующая разработка – инициативная. Роботизированный комплекс «Суррогат» для проведения учений представляет имитатор подводной лодки. Модульная конструкция позволяет менять функциональность: «Суррогат» может имитировать как дизель-электрическую, так и атомную субмарину, воспроизводя их акустические и электромагнитные поля. Благодаря емкой литий-ионной батарее способен действовать автономно до 15–16 часов, воспроизводя маневры подводной лодки на скорости до 24 узлов.

Линейку легких невооруженных аппаратов для исследовательских, поисковых и осмотровых работ (различных конструкций, а также трубопроводов и коммуникаций, проложенных под водой), сбора информации о состоянии дна и гидросферы представляют автоматические подводные необитаемые аппараты (АНПА) «Амулет» (масса 17,5 кг, автономность 4 часа) и «Амулет-2» (22 и 6 соответственно) плюс погружной «Талисман». Компактность и низкая стоимость делают их доступными для многих научных и промышленных структур.

Более крупная «Юнона» (80 и 6 соответственно), впервые представленная на МВТФ «Армия-2015», способна погружаться на глубину до 1 тыс. м для исследования обстановки и предметов морского дна, обеспечения спасательных и охранных операций. АНПА может быть использован для решения круга задач по освоению арктического шельфа и поставляться на экспорт. «Учитывая соотношение цена/качество производимых ЦКБ МТ «Рубин» подводных аппаратов, а также наличие ряда уникальных технических особенностей, считаю, что наши АНПА достаточно конкурентоспособны на внешнем рынке», – подчеркнул Вильнит.

ПОЗАБЫЛИ – НЕ ВКЛЮЧИЛИ

Сводная таблица российской морской робототехники, приведенная в обзоре Центра обороны и безопасности, включает подводные комплексы «Гармония-ГИД» (большого водоизмещения) и «Цефалопод» (вооруженный 324-мм торпедой MMT для стрельбы по подводным целям). Информации мало, возможно, эти аппараты не вышли за стадию концепта. Ни в одном открытом документе об этих проектах нет даже упоминания. Между тем Игорь Вильнит не скрывает факт: «Разрабатываются комплексы тяжелых и сверхтяжелых АНПА, предназначенных для решения ряда сложных комплексных задач как исследовательского, так и оборонного применения».

В одной из открытых публикаций специалисты «Рубина» поделились мечтой по созданию необитаемых подводных аппаратов для поиска и сопровождения вражеских субмарин. Сегодня для конструкторов и инженеров это одна из самых привлекательных тем для приложения своих знаний, опыта и таланта. В отличие от существующих многоцелевых подводных лодок роботы могут использовать гидроакустику, работающую не только в пассивном режиме, но и активном, поскольку им не страшно раскрыть свое присутствие. Уничтожение такого аппарата из-за его малых размеров и маневренности не только затруднительно, но и экономически невыгодно (самонаводящаяся торпеда стоит гораздо дороже).

Одними только роботами-убийцами деятельность отечественных судостроителей не ограничивается. Упомянув «Цефалопод», таллиннский центр игнорировал такие интересные разработки «Рубина», как проект «Айсберг». Им предполагается создание натурного прототипа подводного комплекса роботизированной подледной сейсморазведки на базе использования группы сейсморегистрирующих АНПА и АНПА-излучателя сейсмических колебаний. Следующий шаг – создание прототипа-демонстратора подводного роботизированного бурового модуля.

На сегодняшний день ЦКБ МТ «Рубин» – ведущая российская организация по созданию морских робототехнических комплексов. Между тем таковыми занимается еще одно конструкторское бюро в Санкт-Петербурге. СПМБМ «Малахит» специализируется на многоцелевых атомных подводных лодках, ярким представителем которых считается новейшая «Казань» проекта 885М, принятая флотом 7 мая этого года. Ранее в стенах этого предприятия появился проект 705, воплотивший идею малогабаритной скоростной лодки-автомата. За счет высокой степени автоматизации этот атомоход мог управляться экипажем из 18 человек, который, правда, по требованию заказчика впоследствии увеличили до 32.

Накопленные знания и опыт позволяют специалистам «Малахита» вести проект по созданию первого отечественного тяжелого телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) рабочего класса, обеспечивающего любые виды подводно-технических работ в акваториях с глубинами до 3 тыс. м. «Малахит» рассчитывает на серийные поставки товарной продукции ряду крупных предприятий, специализирующихся на различных видах деятельности на море.

Принимая во внимание важность вопросов экологии при освоении арктического шельфа и других акваторий, «Малахит» готов к созданию комплексов с ТНПА поисково-осмотрового класса с возможностью обеспечения детектирования отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, в том числе потенциально опасных подводных объектов, что является уникальным для мировой практики.

ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТА

Когда отношения Восток-Запад были теплее, Минобороны и ряд промышленных предприятий закупили за рубежом отдельные образцы морской техники, включая несколько типов АНПА. Сегодня в рамках политики импортозамещения решаются вопросы по их замене отечественными аналогами. Так, на смену британским АНПА Tiger придет близкий по конструкции и назначению «МАРЛИН-350» (масса 50 кг, скорость два узла). Он представляет исследовательский и поисково-спасательный аппарат, способный вести инженерные работы на подводных объектах и охранять их. Начиная с 2013 года Военно-морской флот России получил несколько аппаратов Teledyne Gavia (Исландия). Они будут заменены на «Концепт-М» (150 кг, 5 узлов, автономность – 17 часов).

АНПА SEASCAN MK2 производства ECA Group (Франция) поставлялись в 2016–2018 годах для комплектации тральщиков проекта 12700. Характеристики: масса 50 кг, дальность 2000 м, глубина погружения 300 м, скорость 6 узлов, автономность 3 часа. Бортовое оборудование включает гидроакустическое устройство высокого разрешения, цветную видеокамеру и LED-прожектор; альтернативная полезная нагрузка – спасательные средства, средства наблюдения, ручная или электрическая лебедка. Эти АНПА могут управляться как с судов-носителей, так и при помощи необитаемых катеров Inspector MK2.

Последний предназначен для противоминных операций. Масса – 4,3 т, скорость 35 узлов, автономность при скорости 10 узлов составляет 12 часов. Может функционировать в режиме ручного управления либо дистанционно управляться с тральщика, а также действовать автономно. Поставлялся ECA Group как часть необитаемой системы обзора и идентификации для тральщиков проекта 12700. Согласно условиям контракта, фирма обязалась поставить три катера в 2016–2018 годах в комплектации с подводными аппаратами SEASCAN. В настоящее время рассматривается замена французских «инспекторов» отечественными аналогами – катерами «Сканда».

Отметим в заключение, что развитие морских необитаемых аппаратов быстро прогрессирует, постоянно расширяется список изделий, прошедших испытания, и перспективных, поступивших в разработку. Налажен серийный выпуск некоторых из них, товарные образцы поступают на эксплуатацию и используются военными моряками передовых в техническом отношении государств мира. Специалисты Центра обороны и безопасности приходят к выводу: «Автономность военных платформ и систем во всех измерениях вооруженной борьбы будет играть важную роль в ведущемся технологическом соревновании между Россией и НАТО».

В будущем возрастающее значение получит тема искусственного интеллекта – это ключ к созданию более совершенных роботов и новых видов морского оружия.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.