День танкиста 12 сентября будет отмечаться в 75-й раз

Российские военнослужащие на боевой технике во время репетиции Парада Победы, которая состоялась в Москве 7 мая.

Этот праздник был учрежден в 1946 году. Невероятно, но 8 сентября того же года в его честь на Красной площади состоялся парад Гвардейской танковой Кантемировской дивизии. Как известно, парады в Москве проводились только 1 мая и 7 ноября. Для танкистов сделали исключение.

11 сентября 1944 года завершилась тяжелейшая Восточно-Карпатская операция - немецкие войска и их союзники были окончательно изгнаны с территории Молдавии и Западной Украины. Основную роль в разгроме еще достаточного сильного противника сыграли наши бронетанковые части. Этот день и был выбран Днем танкиста. С 1947 до 1980 года его отмечали именно 11 сентября. Указом президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях" датой праздника определили второе воскресенье сентября, что было разумно. Как праздник, он сохранился и в новой России.

Известно, снайперы - сильнейший аргумент на поле боя. Как-то я спросил у офицера-спецназовца, прошедшего Афганистан, Чечню, а потом и другие "горячие точки": какое лучшее средство в борьбе со снайперами врага? Спецназовец, не задумываясь, ответил: танк! И добавил, что любая колонна в Афганистане, во время нашего участия в войне "за речкой", считалась защищенной, если в ее охране участвовали танки.

Действительно, у танков, особенно современных, оптика позволяет видеть врага, в том числе снайперов, за несколько километров. И уничтожать противника первым выстрелом.

Кто-то пытается доказать, что время этих бронированных "монстров" прошло. Но почему тогда "танковый биатлон" остается самым популярным состязанием международных армейских игр? Наши машины имеют прекрасную защиту от любых противотанковых средств. Все зависит от мастерства экипажа. А мастерство российских экипажей подтверждают все "танковые биатлоны" последних лет. Сегодня только в нашей стране есть танки третьего послевоенного поколения Т-14 "Армата".

Мало кто знает, что "Луноход-1" проектировали и собирали специалисты- танкостроители

Только у нас на бронетехнику ставят скорострельные пушки калибра 57 мм, которые в ряде случаев более эффективны, чем классические калибра 125 мм. Только у нас есть боевые машины поддержки танков "Терминатор", аналогов которым в мире не существует.

Только в США и России есть танки с газотурбинными силовыми установками. Но наши Т-80БВМ качественно превосходят американские "Абрамсы". Они легче, более маневренны, лобовая многослойная броня - полметра в толщину, плюс очень хорошая дополнительная динамическая защита. И в дуэльной ситуации у американца шансов уцелеть нет.

День танкиста будет отмечаться в России ярко. Тем более что этот день накладывается на 90-летие 38-го НИИИ БТВТ - основного бронетанкового испытательного полигона Российской армии. И еще. Мало кто знает, что "Луноход-1" проектировали и собирали специалисты-танкостроители. И надежный, как танк, этот управляемый с Земли аппарат проработал на Луне безотказно почти год - с 17 ноября 1970 года до 14 сентября 1971-го.

Сергей Птичкин