Европейский союз пойдет на переговоры с талибами

По ком звонит колокольчик?

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель на страницах газеты New York Times выразил свое мнение по поводу событий, происходящих в Афганистане. В статье под названием «Европа, Афганистан – это твой звонок для пробуждения» он пишет: «Захват власти талибами в Афганистана – это прежде всего трагедия для афганцев. Внимание всего мира справедливо приковано к попыткам помочь тем, кто отчаянно пытается бежать из страны, и беспокоится о тех, кто остался в ней, особенно о женщинах и девочках», – написал главный дипломат ЕС.

Боррель подчеркнул, что взятие Афганистана под полный контроль лидерами движения «Талибан» (запрещено в РФ) является серьезным ударом по Западу. В своих действиях в Афганистане Европа и США были едины, как никогда прежде. Впервые в истории блока пятая статья Устава НАТО, обязывающая всех членов альянса защищать друг друга в кризисных ситуациях, была введена в действие. В течение многих лет члены блока и их партнеры не только решительно и последовательно, в едином строю боролись с террористами, сделавшими Афганистан своей базой, но и реализовывали важную программу экономической помощи его народу и правительству, финансовый объем которой за 20 лет составил 20,3 млрд долл.

Однако решение о прекращении боевых действий в Афганистане, порядке и сроках вывода коалиционных войск были определены в Вашингтоне и «европейцы, не только в связи с эвакуацией из кабульского аэропорта, но и в более широком плане оказались заложниками решений американских политиков».

«Это должно послужить тревожным сигналом для всех, кому небезразличен Атлантический альянс. Понятно, что Соединенные Штаты не хотят все делать в одиночку. Но чтобы стать более полезным союзником, Европа должна больше инвестировать в свои возможности в области безопасности и развивать способность мыслить и действовать в стратегических категориях. События в Афганистане были ужасными. Но они должны привести нас к углублению союза с Америкой, а не к его распаду. И для укрепления нашего сотрудничества Европа должна активизироваться», – продекларировал вице-президент Европейской комиссии.

По мнению Борреля, для этого членам НАТО и не входящим в блок странам ЕС прежде всего необходимо выработать общее представление об угрозах, с которыми они сталкиваются, и о том, как наиболее эффективно им противостоять. Он сообщил, что в настоящее время специалисты ЕС разрабатывают документ под названием «Европейский стратегический компас», в котором должны быть точно определены амбиции Союза в области безопасности и обороны на ближайшие пять-десять лет».

«Государства – члены ЕС в полной мере участвуют в этом процессе. Некоторые из них, например, предложили создать европейские «инициативные силы ввода», состоящие примерно из 5 тыс. военнослужащих, которые могли бы предпринять быстрые и решительные действия. Помощь в обеспечении безопасности аэропорта в сложных условиях, как, например, в Кабуле, может быть тем типом операции, к которому мы стремимся в будущем. Принимая дух и понимая потенциал сотрудничества, мы надеемся, что документ, который будет опубликован весной 2022 года, послужит руководством к нашему коллективному взаимодействию в будущем», – объявил Боррель.

Он отметил, что ЕС придется существовать в условиях неопределенного будущего, в условиях «угроз в различных областях, включая киберпространство, море и космическое пространство», и подчеркнул: «Вот почему жизненно важно, чтобы европейцы, будь то в НАТО, в Организации Объединенных Наций или в ЕС, больше совместно трудились в области обороны. Наряду с наращиванием основных возможностей ВС в таких областях, как авиационные транспортировки войск и техники, дозаправки в воздухе, командование и управление, стратегическая разведка и средства космического базирования. Нам нужны силы, которые являются более боеспособными, более мобильными и более совместимыми. Усилия по достижению именно этого в форме нескольких инициатив уже предпринимаются ЕС».

Но страны Союза, по мнению Борреля, должны идти дальше и более активно продвигаться в направлении обеспечения и укрепления своей безопасности. В течение следующих шести лет «Европейскому оборонному фонду», созданному для поддержки совместных оборонных исследований и разработок, а также для создания инновационной и конкурентоспособной военной промышленности будет выделено около 9,4 млрд долл.

«Более стратегически автономный и способный в военном отношении Евросоюз был бы более способен решать проблемы, возникающие в регионах, соседствующих с Европой и находящихся в более отдаленных районах за ее пределами. Я также убежден, что это было бы благом для Соединенных Штатов и в интересах Североатлантического альянса. В конце концов, любое партнерство нуждается в способных союзниках и в политическом доверии», – констатировал Боррель.

Возвращение талибов к власти, как указывает автор статьи, сопряжено с риском возобновления террористических атак, ростом незаконного оборота наркотиков и возникновения большой волны нелегальной миграции. Страны ЕС должны быть более решительными в борьбе с этими угрозами, а также учитывать изменившуюся обстановку в Центральной Азии. Влияние Китая, России и Ирана, утверждает политик, будет возрастать в этом регионе, а позиции Пакистана, Индии, Турции и монархий Персидского залива в определенной мере ослабнут. Евросоюз не может позволить Пекину, Москве и Тегерану стать единственными собеседниками талибов после вывода западных войск. В этом смысле европейским странам и США необходимо пересмотреть свое взаимодействие.

После того как Западу не удалось предотвратить захват Афганистана талибами, ему придется иметь дело с их лидерами. Но и Европа, и США будут вынуждены более тщательно взвешивать все варианты взаимодействия с талибами и вырабатывать согласованные подходы.

События в Афганистане, завершает изложение своих воззрений Боррель, должны не расслаблять Европу, а стать новым стимулом для укрепления союзнических отношений стран ЕС и углубить их приверженность и способность защищать свои интересы. «Мы, европейцы, должны извлечь из этого уроки», – заключает дипломат.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»