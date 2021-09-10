"Уничтожителю Крымского моста" ищут новые цели

Зачем Украина модернизирует устаревший ракетный комплекс «Нептун»
Украина хочет провести модернизацию берегового противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун»: его новая версия может использоваться для поражения наземных целей, заявил гендиректор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, сможет ли Украина провести модернизацию и как ей в этом поможет Турция.
Генеральный директор Государственного киевского конструкторского бюро (ГККБ) «Луч» в интервью изданию «Тексты» рассказал о планах создать модернизированную версию берегового противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун».
«Комплекс может быть доработан. Крылатые ракеты могут на предельно малых высотах использоваться для поражения наземных целей. Для этого у нее есть все конструктивные необходимые опции. Но этого должны захотеть военные», - заявил Коростелев.
Кроме того, отметил Коростелев, бюро готово разработать авиационную версию ракеты комплекса «Нептун». Ракетами можно оснастить фронтовые бомбардировщики Су-24М. «Луч» уже подготовил соответствующую документацию для разработки.
«Авиационная версия «Нептуна» также записана в нашем тактико-техническом задании. Нужна воля заказчика. Мы сейчас ведем разработку еще и корабельного варианта. По плану на это отводится два года», - рассказал Коростелев.
При этом он отметил, что кораблей, на которые можно поставить «Нептун», на Украине пока нет. Олег Коростелев считает, что в будущем комплексы можно будет поставить на корветы, которые Украина заказала в Турции.
7 сентября в Турции официально заложили первый корвет для Военно-морских сил Украины. Торжественная церемония закладки киля корабля прошла на одной из верфей Стамбула, сообщала пресс-служба украинских ВМС. На закладку корабля прибыла делегация минобороны Украины во главе с командующим флотом контр-адмиралом Алексеем Ниежпапой.
В украинских медиа «Нептун» часто называют «уничтожителем Крымского моста». Связано это с интервью, которое в июле 2019 года дал сетевому изданию LB.ua бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. «Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут крылатыми ракетами «Нептун», созданными на Украине», - утверждал Турчинов.
И в 2019 году, и сейчас комплекс РК-360МЦ «Нептун» предназначался только для уничтожения кораблей, а не других целей. Дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета «Нептуна» предназначена для уничтожения судов водоизмещением до 5 тысяч тонн.
Ракета впервые была представлена на выставке «Оружие и оборона» в Киеве в 2015 году и была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35. В свою очередь, Х-35 - это, по сути, аналог американской противокорабельной ракеты «Гарпун», а ее создание велось в конце 1960-х - начале 1970-х годов.
«Это изделие создавалось на основе очень старых технологических достижений 1970-х годов и перезапуск этого типа для Украины - задача относительно несложная. По своим характеристикам она уступает современным российским ракетам аналогичного класса.
Однако и при решении задачи модернизации «Нептуна» у современной Украины могут возникнуть сложности, считает директор бюро «Луч» Олег Коростелев.
«Зенитный ракетный комплекс - это оборонительное оружие. Так вот, это оборонительное оружие за 30 лет независимости ни разу никому не заказывали, - возмущался Коростелев в интервью «Тексту». - 30 лет прошло, у нас есть системы, которые остались от Советского Союза, и мы проводим продления ресурса - и ракет и комплексов. Но продолжать их вечно мы не можем».
Михаил Ходаренок