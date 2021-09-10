На Западе и в Арктике: около 200 тысяч военных примут участие в совместных учениях

В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"

На территории России и Белоруссии начались совместные учения "Запад-2021", участие в которых должны принять до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, а также 15 кораблей. Ранее сообщалось, что в учениях примут участие Владимир Путин и Александр Лукашенко, а пройдут они с 10 по 16 сентября.

На военном полигоне в Мулино в четверг состоялось официальное открытие российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", в котором принял участие замминистра обороны РФ Николай Панков. Он отметил что учения в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание в подготовке войск, укрепляют дружбу и стирают языковые барьеры, формируют новые совместные традиции боевого братства.

Затем торжественным маршем прошли подразделения, участвующие в маневрах: военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

"На плацу полевого лагеря (в Мулино - "Газета.Ru") в присутствии должностных лиц штаба руководства учением и всего личного состава в торжественной обстановке был поднят флаг учения и государственные флаги стран-участниц", - приводит слова российского Минобороны РИА "Новости".

Белорусская часть учений началась на военном полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области. С приветственным словом к военнослужащим обратился начальник белорусского Генштаба, замминистра обороны, Виктор Гулевич, отметивший, что военно-политическая обстановка в мире и зоне ответственности ОДКБ становится все более напряженной.

"Кавказский регион потрясла война за Нагорный Карабах. В центральноазиатском регионе после вывода войск НАТО и с приходом к власти талибов (организация запрещена в России) с новой силой вспыхнул военный конфликт в Афганистане", - приводит его слова радио Sputnik.

Информация об учениях "Запад-2021" вызвала реакцию на Западе. Так генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию открыто рассказать о совместных с Белоруссией учениях «Запад-2021» и назвать численность участвующих в них военнослужащих из-за опасений стран Балтии, Польши и Украины по поводу намерений Москвы.

«Россия должна вести себя предсказуемо и прозрачно. Что мы видели раньше, так это то, что численность войск, участвующих в учениях, значительно превышает объявленную», - сказал глава Североатлантического альянса в начале сентября.

Также Столтенберг отметил, что высокая напряженность на границе Белоруссии и НАТО связана с попытками Минска оказать давление на ЕС путем подталкивания мигрантов в Литву.

«Белоруссия превращает миграцию в оружие. Мы решили направить группу экспертов в Литву на следующей неделе, чтобы помочь Литве противостоять гибридным действиям режима Александра Лукашенко», - сказал он.

В свою очередь официальный представитель блока Оана Лунгеску заявила, что каждая страна может тренировать свои вооруженные силы - но с условиями.

«Все страны имеют право тренировать свои вооруженные силы, но необходимо также соблюдать обязательства по транспарентности. Мы призываем Россию и Белоруссию действовать предсказуемым и прозрачным образом в соответствии с международными обязательствами. Это особенно важно, чтобы снизить риски и избежать любых инцидентов и несчастных случаев в ситуации, когда вдоль наших границ усиливается военная активность», - сказала Лунгеску.

Первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин ранее отмечал, что в качестве противника на учениях «Запад-2021» не рассматривается какая-то конкретная страна. Он сказал, что на учениях будет создана условная военно-политическая обстановка, где условное государство «Полярная республика» будет выступать в роли противника.

«Предполагается, что, обладая развитыми вооруженными силами, противник предпринимает попытки силового давления на «Центральную федерацию». Эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт», - отметил Ильин.

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Из них 12 800 человек, в том числе, до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов задействовано в учении на территории Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что он и его российский коллега - Владимир Путин примут участие в учениях.

Также сегодня Северный флот РФ начал учения в Арктической зоне.

"Привлечено до восьми тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения. Войска Северного флота проведут практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, изучению возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной Арктических морских зонах", - приводит сообщение флота РИА "Новости".

Маневры пройдут в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых и архипелага Земля Франца-Иосифа. Для участия в маневрах пункты постоянной дислокации покинули подразделения противовоздушной обороны - боевые расчеты систем ПВО С-300 и С-400, а также ЗРПК "Панцирь С-1".

Сергей Хвостик