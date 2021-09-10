NI: Россия готовится к партизанской войне с НАТО

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия и Белоруссия на учениях "Запад-2021" готовятся к партизанской войне с Североатлантическим альянсом. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Марк Епископос.

"Крупномасштабный конфликт с Западом в традиционном его понимании — не основная цель этих маневров. Значительная часть учений пройдет в урбанизированной местности. По мнению специалистов, такой выбор можно объяснить тем, что Россия готовится к партизанской войне с НАТО", — говорится в статье.

Военный эксперт Майкл Кофман предположил, что маневры будут состоять из двух этапов. В начальной фазе произойдет мобилизация и развертывание российских и белорусских войск в первые дни предполагаемого вторжения сил США и их союзников. Во второй фазе Москва применит весь спектр имеющихся у нее вооружений, чтобы нанести поражение войскам условного противника, отметил специалист.

По словам колумниста Епископоса, Польша, Латвия и Украина выразили "серьезную озабоченность" по поводу своей безопасности из-за российско-белорусских учений. Однако нет никаких признаков того, что Россия использует их для прикрытия военной интервенции в соседние страны, подытожил автор.