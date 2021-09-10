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Ким Чен Ыну показали тракторы с ракетами

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Источник изображения: Фото: KCNA / Reuters

На ночном параде в Пхеньяне по случаю 73-й годовщины основания КНДР показали реактивные системы залпового огня Корейской народной армии, напоминающие тракторы с ракетами. Соответствующие кадры опубликовало Reuters.

Южнокорейское агентство «Рёнхап» отмечает, что вместо ожидаемых межконтинентальных баллистических ракет и другого стратегического оружия на площадь вывели тракторы с ракетными установками и служебных собак.

Военный чиновник в Сеуле считает, что парад предназначался для северокорейских граждан, а не для передачи послания в США или Южную Корею.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на параде сильно похудевшим, но с речью не выступил — вместо него к собравшимся обратился секретарь Рабочей партии Кореи Ри Иль Хван. Продолжительность парада составила около часа.


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
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