Северный флот начал учения в Арктике с участием восьми тысяч военных и 50 кораблей

СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 9 сен — РИА Новости. Северный флот начал масштабные учения в Арктической зоне, заявили журналистам в его пресс-службе.

"Привлечено до восьми тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения", — сказано в сообщении.

Маневры пройдут в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов и архипелага Земля Франца-Иосифа.

"Cилы (войска) Северного флота проведут практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, изучению возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной Арктических морских зонах", — уточнили в пресс-службе.

Подразделения сухопутных и береговых войск, а также сил ПВО Северного флота выдвинулись на полигоны в Мурманской области, чтобы провести совместные учения с арктической экспедиционной группировкой.

Для участия в маневрах пункты постоянной дислокации покинули подразделения противовоздушной обороны — боевые расчеты систем ПВО С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1.

Плановые учения проходят под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.