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Российская газета

Масштабные учения с кораблями, авиацией и артиллерией стартовали в Арктике

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Источник изображения: Павел Львов/РИА Новости

В Арктике стартовали масштабные учения, в которых примут участие около 8 тысяч военнослужащих, 800 единиц боевой и спецтехники, а также до 50 кораблей и судов.

Как сообщили в минобороны РФ, подразделения сухопутных и береговых войск, а также войск противовоздушной обороны Северного флота выдвинулись на полигоны в Мурманской области в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой. Маневры проводятся под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева. В ведомстве уточнили, что в учениях том числе будут задействованы свыше 45 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов.

В военном ведомстве отметили, что на маневрах будут задействованы системы ПВО С-300 и С-400, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь С-1". В рамках учений будут отработаны вопросы обеспечения безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности России на Северном морском пути.

Также в ходе учений будут отрабатываться задачи проведения совместных специальных операций по блокированию и уничтожению террористов.

"На одном из этапов учения силы (войска) Северного флота проведут практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, изучению возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной Арктических морских зонах", - сказали в Минобороны.

Практические действия Северного флота пройдут в акваториях Баренцева, Карского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа.


Александр Степанов

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Страны
Россия
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96К6 Панцирь-С1
С-300
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