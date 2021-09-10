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WarSpot

Британцы тестируют подводно-надводный катер

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Источник изображения: warspot.ru

В Великобритании собрали гибрид скоростного катера и подводной лодки. Портал janes.com сообщил о том, что сегодня, 9 сентября, компания SubSea Craft начинает испытания прототипа катера Victa.

Первоначальные испытания судна проводятся рядом со штаб-квартирой компании в Портсмуте. Тестирования начнутся с испытаний остойчивости и к марту следующего года завершатся полноценными испытаниями ходовых качеств в подводном положении.

Промо-ролик катера Victa

Victa относится к классу плавсредств типа DDU (diver delivery unit) и сочетает преимущества скоростного катера и «подводного автобуса» для спецназа. В надводном положении VICTA может развивать скорость свыше 30 узлов (55 км/ч) и преодолевать до 250 миль (460 км). В качестве субмарины VICTA разгоняется до 8 узлов (15 км/ч) и способна преодолевать 25 миль (46 км). Переход из надводного положения в подводное занимает порядка двух минут. В базовом варианте Victa будет вмещать 8 человек, включая двух членов экипажа.

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Страны
Великобритания
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