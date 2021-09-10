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Известия.ru

Космонавт рассказал о значении «Бурана» для космической отрасли

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев

Орбитальный корабль «Буран», находящийся в Казахстане, до сих пор не утратил актуальности. Такое мнение в четверг, 9 сентября, выразил «Известиям» летчик-космонавт Российской Федерации, герой России Михаил Корниенко.

Накануне гендиректор казахстанского частного АО «РКК Байконур» Даурен Муса заявил об отсутствии планов давать согласие на передачу России макета и второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран».

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Муса несет персональную ответственность за состояние этих уникальных машин. Он подчеркнул, что ненадлежащее хранение орбитального корабля «Буран», макета корабля и ракеты «Энергия-М» грозит утерей материальной части.

«Буран» то, что должно быть у нас сейчас. Он до сих пор актуальности не утратил. Это высочайшие технологии, это победа Советского союза. Это мощь великой державы. Там даже не столько Буран, сколько сама ракета «Энергия-М» важна. Если бы она у нас была у нас бы сейчас не было проблем с Луной, с Марсом», — в свою очередь отметил Корниенко.

Космонавт допустил, что космический челнок хотят вернуть в Россию, чтобы отправить на выставку. «Буран», как подытожил он, является объектом идеологического значения.

При этом Рогозин в своем сообщении подчеркнул, что Россия не планирует вывозить корабль без разрешения казахстанских властей, однако проводимая оценка состояния корабля и ракеты оказалась неутешительной.

О возвращении второго летного корабля с космодрома Байконур в Россию, 6 сентября, заявили специалисты научно-производственного объединения «Молния», которое разработало многоразовый челнок «Буран». Отмечалось, что возможность перемещения «Бурана» и его макета из ангара без повреждения обсуждалась на встрече с представителями «Роскосмоса».


«Буран» — первый орбитальный корабль многоразового использования, который был создан в СССР. Его разработка продолжалась более 10 лет. 15 ноября 1988 года корабль совершил свой первый и последний орбитальный полет. Он был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом корабля также находится на Байконуре. Именно он и является предметом судебных разбирательств.

Третий, недостроенный экземпляр размещен в подмосковном Жуковском, а испытательный экземпляр с самолетными двигателями находится в Германии. Еще один макет «Бурана» долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, а затем был перевезен в музей РКК «Энергия» на космодроме. Последний макет находится на ВДНХ в Москве.

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Страны
Германия
Казахстан
Россия
Продукция
Буран ОК
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Молния НПО
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Рогозин Дмитрий
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