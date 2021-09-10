Подразделения ВВС РФ и Белоруссии заступили на дежурство в республике

Белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО заступили на боевое дежурство в Белоруссии в составе учебно-боевого центра совместной подготовки. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщила пресс-служба минобороны республики в Telegram.

«На совместное боевое дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси и России заступили зенитные ракетные и авиационные подразделения вооруженных сил двух стран», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что цель создания учебно-боевого центра — повышение профессионально-должностной подготовки, изучение новых образцов техники, которые в ближайшей перспективе могут быть поставлены на вооружение белорусской армии, совершенствование практических навыков личного состава подразделений ВС Беларуси и ВСК России.

3 сентября официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску призвала Россию и Белоруссию в связи с учениями «Запад-2021» действовать предсказуемо. По ее словам, все страны вправе тренировать свои вооруженные силы, но при этом необходимо соблюдать обязательства по транспарентности.

Практическая фаза совместных белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021» пройдет с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии. В них заявлено участие около 200 тыс. человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Военными наблюдателями заявлены силы Китая, Пакистана, Узбекистана, Вьетнама и Мьянмы.

Как стало известно 1 сентября, наблюдать за совместными стратегическими учениями вооруженных сил двух стран будут президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. Главы государств будут находиться на полигонах своих стран.