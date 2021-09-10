Балтийский флот РФ подключился к стратегическим учениям "Запад-2021"

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Балтийский флот России, основные силы которого базируются в Калининградской области, задействован в стратегическом российско-белорусском учении "Запад-2021".

"Для Балтийского флота данное учение является серьезным экзаменом", - заявил командующий флотом Александр Носатов на церемонии открытия учения "Запад-2021" на полигоне "Правдинский".

"Командиры всех степеней продемонстрируют навыки управления своими подразделениями в условиях и обстановке, приближенных к боевым", - сказал Носатов, которого цитирует в четверг департамент информации Минобороны РФ.

Военные сообщили, что церемонии открытия учения прошли на территории морского десантного полигона "Хмелёвка", в соединениях и частях Балтийской военно-морской базы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вести себя предсказуемо и транспарентно, раскрыть численность военных, которые будут участвовать в учениях "Запад-2021", которыми обеспокоены страны Балтии, Польша и Украина.

Учения "Запад-2021" будут проходить до 15 сентября на полигонах России и Белоруссии, а также в южной части Балтики.

Всего в маневрах задействуют около 200 тыс. человек. Около 2,5 тыс. российских военных направлены в рамках учений в Белоруссию. На учения "Запад-2021" прибыли иностранные контингенты - около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки, сообщал Западный военный округ (ЗВО).

Учения "Запад-2021" не предусматривают в качестве противника конкретные страны, сказал 20 августа первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин.

По его словам, на учениях будет создана условная военно-политическая обстановка. Условное государство "Полярная республика" будет выступать в роли противника, сообщил Ильин.

"Предполагается, что, обладая развитыми вооруженными силами, противник предпринимает попытки силового давления на "Центральную федерацию". Эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт", - сказал Ильин.

"Согласно сценарию учения, в этой обстановке обучаемые органы управления, войска и силы выполнят учебно-боевые задачи по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, ведения разведывательно-поисковых, оборонительных и наступательных действий по локализации вооруженного конфликта и разгрому противника", - заявил он.

Официально сообщалось, что с российской стороны к учению привлекаются органы военного управления, войска Западного военного округа, часть органов военного управления войск Центрального военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации, а также Балтийского флота, сообщало Минобороны.

Основные практические действия войск пройдут на полигонах "Правдинский", "Хмелевка" (Калининградская обл.), "Струги Красные" (Псковская обл.), "Мулино" (Нижегородская обл.), "Лужский" (Ленинградская обл.), расположенных на территории России, в южной части акватории Балтийского моря, а также на полигонах "Обуз-Лесновский" и "Брестский" (Брестская область) Белоруссии, сообщало Минобороны РФ.

ЗВО сообщал, что в целом в маневрах "Запад-2021" принимают участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

"Из них 12800 человек, в том числе до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов задействовано в учении на территории Республики Беларусь", - сообщил ЗВО.