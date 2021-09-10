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ТАСС

Космонавт сообщил, что запах дыма на МКС стал слабее

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МКС
МКС.
Источник изображения: NASA/nasa.gov

На станции ранее сработал датчик задымления и включилась аварийная сигнализация

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции (МКС) сообщили специалистам из Центра управления полетами (ЦУП), что запах дыма стал немного слабее.

"Мы можем выключить АФОТ [агрегатный фильтр очистки атмосферы]. Как по атмосфере? Как запахи? Меньше стало?" - спросил специалист ЦУП во время переговоров, трансляция которых ведется на сайте НАСА.

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий доложил, что запах дыма стал ощущаться меньше. "По-моему, запах стал меньше <...> Не гораздо, скорее, немного слабее. Но работать все еще не так комфортно, как было без него", - отметил космонавт.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что в 04:55 мск в модуле "Звезда" российского сегмента МКС при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов сработал датчик задымления и включилась аварийная сигнализация. Для устранения возможного задымления экипажем был включен агрегатный фильтр очистки атмосферы (АФОТ) - средство бортовой очистки воздуха. Сейчас все системы российского сегмента работают штатно.

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