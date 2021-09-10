В уничтожении украинского танка в Эфиопии подозревают иранский БПЛА

Действующие против войск эфиопского федерального правительства силы мятежного Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) потеряли танк Т-72Б. Боевая машина полностью выведена из строя.

В результате внутреннего взрыва боекомплекта башня отделилась от корпуса, с каждого борта оторвалось по несколько опорных катков, в обломки превратился двигатель.

В уничтожении "семьдесят второго", прибывшего в Восточную Африку с Украины, подозревают ударный беспилотный летательный аппарат Mohajer-6 иранского производства.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, первые данные о возможных поставках в эту страну таких БПЛА появились в середине прошлого месяца. Тогда стало известно, что первые лица Эфиопии посетили военную базу в аэропорту административного центра региона Афар города Семера, где осмотрели новые беспилотники неназванных моделей.

По кадрам с пункта управления, засветившимся позже спутниковым снимкам и обнародованным изображениям с камер самих аппаратов, можно было сделать вывод о прибытии иранских разведывательно-ударных Mohajer-6.

Эти дроны имеют максимальную взлетную массу 600 кг. Они могут нести полезную нагрузку весом в 100 кг. Как правило, это корректируемые бомбы высокоточные Qaem или самонаводящиеся противотанковые управляемые ракеты Almas с дальностью до 8000 метров.

Дальность полета самого беспилотника - 200 км. Максимальная скорость - 200 км / ч. Время нахождения в воздухе - 12 часов.

This Tigray Defence Forces T-72B could well have been the first victim of an Iranian Mohajer-6 drone strike. #Ethiopia #Tigray H/T @MapEthiopia pic.twitter.com/0hqkvT8fwl — Oryx (@oryxspioenkop) September 8, 2021

Алексей Брусилов