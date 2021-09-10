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Российская газета

Радикальный вариант модернизации БМП-1 представили в Польше

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Источник изображения: Frag Out! Magazine - fireams, military, tactical / youtube.com

Польская армия в настоящее время продолжает эксплуатацию более 1200 боевых машин пехоты BWP-1, являющихся местными клонами старых советских БМП-1.

Считается, что эта техника, созданная еще в первой половине 60-х годов, устарела и не отвечает современным требования. У нее слабая бронезащита, простые прицелы. Пушка 2А28 "Гром" и до сих пор используемая управляемая противотанковая ракета "Малютка" уже не эффективны. Ранее предпринимались попытки провести модернизацию, но дальше изготовления опытных образцов дело не продвигалось.

И вот на проходящей в польском городе Кельце 29-й оборонно-промышленной выставке MSPO-2021 представлен еще один вариант BWP-1, созданный специалистами компании WZM S. A. Внешне он мало похож на первоначальную "единицу". Прежними остались лишь элементы ходовой части - гусеничные ленты и катки. Видны также бортовые экраны-поплавки от более поздней БМП-2.

В то же время корпус подвергся существенной переделке, он стал более высоким, что, соответственно, более удобно для находящихся за броней людей. Как сообщает портал Defence 24, топливный бак из десантного отделения переместили в отсек за двигателем.

Бронирование спасает от бронебойных 7,62х51 мм пуль с расстояния в 30 метров. Противоминная защита - от ручных гранат и стандартных противопехотных мин.

Огневая мощь усилена 30-мм автоматической пушкой в необитаемом боевом отделении, имеется также 7,62-мм пулемет. Для уничтожения бронированных целей и других объектов с правой стороны смонтирована спаренная пусковая установка ПТУР.

300-сильный двигатель УТД-20 заменили на новый, германский, мощностью 326 л.с. Боевая масса возросла и теперь составляет 15000 кг.

По данным источника, если модернизированные BWP-1 будут закуплены, их эксплуатация продолжится до насыщения войск бронемашинами нового поколения Borsuk.



Алексей Моисеев

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Польша
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9M14 Малютка
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БМП-2
УТД-20
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Боев Сергей
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