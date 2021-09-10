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ТАСС

У НПО "Молния" нет планов по транспортировке "Бурана" в Россию

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Корабль "Буран" на Байконуре
Корабль "Буран" на Байконуре.
Источник изображения: © Panikovskij/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Специалисты предприятия посетили космодром Байконур только с целью оценки технического состояния сооружений, в которых находятся космический корабль

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие (НПО) "Молния" посещало Байконур с целью оценки состояния технического сооружения, в котором хранится летный образец "Бурана", планов по возвращению в Россию космического корабля у предприятия нет. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе НПО.

"Специалисты нашего предприятия посетили космодром Байконур только с целью оценки технического состояния сооружений, в которых находятся космический корабль "Буран", его макет и макет ракеты-носителя "Энергия-М". Данные изделия не являются собственностью Российской Федерации, никаких планов по их транспортировке у НПО "Молния" не существует", - отметили в пресс-службе.

В понедельник НПО "Молния" (разработчик "Бурана") сообщило, что специалисты провели осмотр летного образца космического корабля на Байконуре. Тогда же в пресс-службе уточнили, что по итогам встречи было принято решение, что разборку, транспортировку и последующую сборку корабля и макета необходимо проводить под авторским надзором НПО "Молния" как предприятия - разработчика орбитального корабля.

Позже гендиректор казахстанского АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" Даурен Муса заявил, что его компании принадлежит второй летный образец советского космического челнока "Буран", его не планируют передавать российской стороне. В феврале 2021 года специализированный межрайонный экономический суд города Алма-Аты отказал в удовлетворении иска о ликвидации АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" и возврате в госсобственность его имущества, в том числе второго летного образца советского космического челнока "Буран".

В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал владельца "Бурана" оценить риски безответственного поведения. Он подчеркнул, что Муса несет персональную ответственность за состояние уникальных машин (летного образца "Бурана" и макета космического корабля), но не предпринял ничего для их надлежащего хранения.

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Буран ОК
Компании
Молния НПО
Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
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