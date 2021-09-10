Войти
ТАСС

Китай успешно запустил спутник Zhongxing-9B

201
0
0
РН Long March-3B
Старт ракеты Long March-3B («Великий поход-3B») со спутником APSTAR-7B французского производства от 27 ноября 2012 года.
Источник изображения: Liu Chan / Xinhua / AP

Запуск стал 388-м для ракет серии Long March

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Китай в четверг успешно запустил спутник Zhongxing-9B с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ракета-носитель Long March-3B со спутником стартовала с пусковой площадки в 19:50 по пекинскому времени (14:50 мск). Аппарат успешно вышел на заданную орбиту.

Телеканал не приводит информацию о назначении спутника. Нынешний запуск стал 388-м для ракет-носителей серии Long March.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывает метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также осуществляет запуски аппаратов по исследованию небесных тел, в частности Луны и Марса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Луна
Марс
Похожие новости
15.02.2021
Украина планирует вывести в космос собственный спутник "Сич" с помощью компании SpaceX
06.02.2018
Каждому свое
10.05.2016
Возрождение космических исследований в России (El Mundo, Испания)
08.07.2014
Космический полет начинается с земли
19.09.2012
Индия запустит в ноябре 2013 года беспилотный аппарат к Марсу
29.08.2012
Космические перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 05:01
  • 11
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 09.09 18:41
  • 70
Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия
  • 09.09 18:36
  • 3
Разработчик самолёта ВТА на замену Ан-12 определится в конце месяца
  • 09.09 17:12
  • 259
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.09 16:52
  • 1
«Оптимизаторам» спасибо
  • 09.09 16:22
  • 2
Минобороны РФ получило первый в этом году тяжёлый транспортник Ил-76МД-90А
  • 09.09 15:34
  • 2
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях
  • 09.09 12:20
  • 22
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 09.09 11:32
  • 14
Зеленский похвалился созданием на Украине несуществующих вооружений
  • 09.09 09:19
  • 2
Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом
  • 09.09 04:26
  • 1
«Росэлектроника» создаст единое «облако» для разработчиков радиоэлектроники
  • 09.09 03:01
  • 12
Шойгу назвал места новых городов в Сибири
  • 09.09 00:23
  • 2
Рогозин пригласил Илона Маска на чай
  • 08.09 13:21
  • 2
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 08.09 11:12
  • 103
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов