"Готов обменять "Бураны" на голову Кенесары хана"

Рогозин и владелец "Бурана" поспорили об ответственности за советский ракетоплан

На Байконуре побывали сотрудники НПО "Молния", создававшего "Буран", и заявили, что транспортировка корабля в Россию одобрена. Однако частный владелец ракетоплана заявил, что легитимно отобрать у него корабль Россия не может, а власти Казахстан уже третий год безуспешно пытаются отсудить "Буран". Рогозин ответил, что вывозить орбитальный корабль без разрешения властей не собираются.

Скандалом обернулось сообщение НПО «Молния» о грядущем возвращении в Россию единственного отечественного космического ракетоплана "Буран".

6 сентября ТАСС со ссылкой на представителей предприятия сообщил, что эксперты посетили Байконур и провели осмотр летного образца космического корабля (Изделие 1.02 «Буря»), его технологического макета (Изделие 0.15) и ангара, где они хранятся. Агентство писало, что визит на космодром связан с будущей транспортировкой "Бурана" в Россию.

Специалисты "Молнии" рассказали, что провели совещание на Байконуре, на котором одобрили перевозку ракетоплана и его макета на российскую территорию. "Разборку, транспортировку и последующую сборку корабля и макета необходимо проводить под авторским надзором НПО «Молния» как предприятия - разработчика орбитального корабля», - заявили в НПО.

Заявления "Молнии" прокомментировал генеральный директор казахстанского частного АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» Даурен Муса - компания уже на протяжении многих лет является владельцем сохранившегося ракетоплана и его макета, а 80% в РКК принадлежит самому Мусе. По его словам, передавать корабль структурам "Роскосмоса" он не собирается.

Собственник заметил, что власти Казахстана давно судятся с ним по поводу "Бурана" - и проигрывают процессы. "Пока власти Казахстана третий год судятся со мной, не жалея ни сил, ни бюджетных денег, россияне уже готовят вывоз. Похвально такое рвение", - иронизирует Муса.

Он рассказал, что суды первой и второй инстанции уже отказали государству в возврате космического корабля. Собственник отметил, что у "Молнии" нет никаких легитимных поводов для вывоза чужого имущества. "Похоже, они готовят вывоз "уже оплаченного и купленного" товара. Только вот у кого и за что они его купили, и на чей счет поступил сей откуп? Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО «Молния» для дальнейших работ по программе "Энергия - Буран"? Хотят забрать, но кто им отдаст?", - пишет Муса.

Глава компании предположил, что российскую сторону не волнует независимость Казахстана и решение местных судов. «Казахстан — это история батырства и биев, традиций и уважения к достижениям предков. Я готов был и так подарить эти «Бураны» России в обмен на голову Кенесары хана», — написал Муса (он имеет в виду Кенесары Касымова — казахского политического и военного лидера первой половины XIX века, последнего хана казахских жузов. В Казахстане бытует мнение, что останки хана находятся в петербургской Кунсткамере или Эрмитаже. Однако никаких официальных подтверждений этому нет).

В комментариях к своему посту на Facebook Муса назвал визит представителей "Молнии" на космодром информационным вбросом. "Никаких легитимных оснований у российских чиновников для таких демаршей нет. Если же судьба советских артефактов на территории другой независимой страны так их волнует, пусть срочно спасают распиленные подводные лодки, разрушенные памятники советским солдатам", - заявил он.

9 сентября Мусе ответил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, дальнейшее пребывание космических кораблей в нынешних ангарах на Байконуре грозит их утерей. "Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин", - цитирует Рогозина "РИА Новости".

Глава госкорпорации допустил, что Муса использует скандал вокруг "Бурана" "для разжигания страстей". Рогозин сообщил, что ждет решения судов "с нетерпением", но в то же время подчеркнул, что Россия не намерена вывозить корабль и его макет из Казахстана без разрешения властей страны.

Речь идет о втором летном образце "Бурана". Первый - летавший в космос в 1988 году - хранился на Байконуре и погиб в 2002 году после обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса. Второй экземпляр ракетоплана должен был совершить полет со стыковкой со станцией "Мир", но так и не отправился в космос. Разговоры о его возвращении в Россию начались после инцидента весной 2021 года, когда неизвестные проникли в ангар и расписали челнок граффити. Юристы утверждали, что действия художников по законам Казахстана квалифицируются как вандализм и осквернение сооружений. За это им может грозить штраф около 70 тыс. руб. или арест на срок до 40 суток.

После этого в "Роскосмосе" заявили, что обеспокоены сохранностью "Бурана" и приложат усилия для его перемещения в один из музеев космонавтики. Позже сотрудники космодрома очистили ракетоплан от граффити практически сразу после того, как обнаружили проникновение в ангар нелегальных художников.

Михаил Котляр