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РИА Новости

"Ростех": новый российский спортивный пистолет "Аспид" впервые будет поставлен на экспорт

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Спортивный пистолет "Аспид"
Спортивный пистолет "Аспид".
Источник изображения: © Фото : АО ЦНИИТОЧМАШ

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Новый российский спортивный пистолет "Аспид" впервые будет поставлен на экспорт - в одну из европейских стран, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в "Ростех") впервые поставит на экспорт 9х19-мм спортивный самозарядный пистолет РГ120, созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Аспид". Первая партия пистолетов будет поставлена европейскому заказчику в этом году", - говорится в сообщении.

Пистолет разработан на платформе боевого 9х21-мм пистолета "Удав" и предназначен для спортивной стрельбы на дальности до 50 метров. "Аспид" отличается повышенной эргономикой и удобной компоновкой. По желанию заказчика на рукоятку пистолета могут быть установлены специальные накладки, адаптированные под индивидуальную хватку стрелка.

"Аспид" – спортивный пистолет, разработанный на основе боевых образцов. Гарантийный ресурс составляет 25 тысяч выстрелов. Он оснащен магазином на 18 патронов, а также рельсовым креплением для прицелов и дополнительного оборудования – планкой Пикатинни", – рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Для стрельбы из пистолета применяются 9х19-мм пистолетные патроны Luger или 9х19-мм пистолетные патроны Para с пулей со свинцовым сердечником. Пистолет сохраняет работоспособность при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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