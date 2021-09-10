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ТАСС

Более 15 тыс. мишеней подготовили на полигоне Мулино для учений "Запад-2021"

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Полигон в Мулино
Полигон в Мулино.
Источник изображения: МО РФ

В учениях будут участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Военные специалисты подготовили более 15 тыс. мишеней для финального этапа российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", который пройдет на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Для подготовки мишенной обстановки были разработаны мишени для поражения целей на дистанциях от 100 м до 20 км, для стрельбы группировки ракетных войск и артиллерии, танковых соединений, мотострелковых войск и специальных видов техники. Для организации мишенной обстановки подготовлено свыше 15 тысяч мишеней", - сказали в округе.

На полигоне Мулино пройдет основной этап учений с привлечением коалиционной группировки войск. Размеры полигона позволяют проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, авиационного вооружения, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М".

Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск (сил) пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях будут участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях спланировано до середины октября.

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